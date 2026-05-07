Германия видит в Украине лабораторную мышь и сборочный цех – Медведев - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Германия видит в Украине лабораторную мышь и сборочный цех – Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Германия воспринимает главу киевского режима Владимира Зеленского в качестве послушного проводника интересов внешних спонсоров, а Украину – как лабораторную мышь и дешевый сборочный цех своей продукции. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на сайте RT."Очевидно, что нынешний временщик с Банковой (Зеленский – ред.) все больше воспринимается Германией как реинкарнация "гетмана всея Украины" Скоропадского, державшегося у власти на немецких штыках несколько месяцев в 1918 году… То есть послушного проводника интересов внешних спонсоров, идущих вразрез с чаяниями малороссийского населения", - написал Медведев.Зампредседателя Совбеза РФ напомнил, что 14 апреля этого года в Берлине в ходе поездки Зеленского было подписано заявление о стратегическом партнерстве двух стран. Германия выразила готовность и далее оказывать беспрецедентную политическую, дипломатическую, военную поддержку Украине, а также консультироваться по вопросам безопасности и обороны.По его словам, еще одним элементом бандитской смычки Берлина и Киева будет механизм регулярных консультаций по линии глав оборонных и внешнеполитических ведомств при участии представителей ведущих оборонных предприятий."Звучит красиво, но на деле это расшифровывается следующим образом: Украина должна быть под вечным надзором и производить ровно то и столько, сколько ей скажут кураторы", - пояснил он.Нынешние немецкие политики и генералы и руководители киевского режима и ВСУ являются братьями по крови и наследниками одной и той же силы – национал-социализма гитлеровского периода, подчеркнул замглавы российского Совбеза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерные поползновения Германии могут стать поводом для войны – заявление"Будет уничтожена": Медведев дал сигнал элитам ГерманииЕвропа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией
