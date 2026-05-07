https://crimea.ria.ru/20260507/germaniya-vidit-v-ukraine-laboratornuyu-mysh-i-sborochnyy-tsekh--medvedev-1155826375.html
Германия видит в Украине лабораторную мышь и сборочный цех – Медведев
Германия видит в Украине лабораторную мышь и сборочный цех – Медведев - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Германия видит в Украине лабораторную мышь и сборочный цех – Медведев
Германия воспринимает главу киевского режима Владимира Зеленского в качестве послушного проводника интересов внешних спонсоров, а Украину – как лабораторную... РИА Новости Крым, 07.05.2026
2026-05-07T11:00
2026-05-07T11:00
2026-05-07T11:00
россия
новости
дмитрий медведев
внешняя политика
украина
rt
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141124943_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_321a2249aa6672bd5393999b1ad5ef0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Германия воспринимает главу киевского режима Владимира Зеленского в качестве послушного проводника интересов внешних спонсоров, а Украину – как лабораторную мышь и дешевый сборочный цех своей продукции. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на сайте RT."Очевидно, что нынешний временщик с Банковой (Зеленский – ред.) все больше воспринимается Германией как реинкарнация "гетмана всея Украины" Скоропадского, державшегося у власти на немецких штыках несколько месяцев в 1918 году… То есть послушного проводника интересов внешних спонсоров, идущих вразрез с чаяниями малороссийского населения", - написал Медведев.Зампредседателя Совбеза РФ напомнил, что 14 апреля этого года в Берлине в ходе поездки Зеленского было подписано заявление о стратегическом партнерстве двух стран. Германия выразила готовность и далее оказывать беспрецедентную политическую, дипломатическую, военную поддержку Украине, а также консультироваться по вопросам безопасности и обороны.По его словам, еще одним элементом бандитской смычки Берлина и Киева будет механизм регулярных консультаций по линии глав оборонных и внешнеполитических ведомств при участии представителей ведущих оборонных предприятий."Звучит красиво, но на деле это расшифровывается следующим образом: Украина должна быть под вечным надзором и производить ровно то и столько, сколько ей скажут кураторы", - пояснил он.Нынешние немецкие политики и генералы и руководители киевского режима и ВСУ являются братьями по крови и наследниками одной и той же силы – национал-социализма гитлеровского периода, подчеркнул замглавы российского Совбеза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерные поползновения Германии могут стать поводом для войны – заявление"Будет уничтожена": Медведев дал сигнал элитам ГерманииЕвропа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141124943_352:0:1280:696_1920x0_80_0_0_ecc85de4c9be261d5e8cce57e77f25f0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, дмитрий медведев, внешняя политика, украина, rt
Германия видит в Украине лабораторную мышь и сборочный цех – Медведев
ФРГ готова использовать Украину как недорогой сборочный цех своей продукции – Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым.
Германия воспринимает главу киевского режима Владимира Зеленского в качестве послушного проводника интересов внешних спонсоров, а Украину – как лабораторную мышь и дешевый сборочный цех своей продукции. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на сайте RT
.
"Очевидно, что нынешний временщик с Банковой (Зеленский – ред.) все больше воспринимается Германией как реинкарнация "гетмана всея Украины" Скоропадского, державшегося у власти на немецких штыках несколько месяцев в 1918 году… То есть послушного проводника интересов внешних спонсоров, идущих вразрез с чаяниями малороссийского населения", - написал Медведев.
Зампредседателя Совбеза РФ напомнил, что 14 апреля этого года в Берлине в ходе поездки Зеленского было подписано заявление о стратегическом партнерстве двух стран. Германия выразила готовность и далее оказывать беспрецедентную политическую, дипломатическую, военную поддержку Украине, а также консультироваться по вопросам безопасности и обороны.
"Несмотря на известные последние коррупционные скандалы, связанные с так называемым делом Миндича и высветившие всепоглощающее бессовестное мздоимство абсолютно всей бандеровской верхушки, немцы готовы использовать украинских вассалов в качестве недорогого сборочного цеха своей продукции. Превратить Украину в маленькую лабораторную мышь, над которой ставят зловещие эксперименты", - указал Медведев.
По его словам, еще одним элементом бандитской смычки Берлина и Киева будет механизм регулярных консультаций по линии глав оборонных и внешнеполитических ведомств при участии представителей ведущих оборонных предприятий.
"Звучит красиво, но на деле это расшифровывается следующим образом: Украина должна быть под вечным надзором и производить ровно то и столько, сколько ей скажут кураторы", - пояснил он.
Нынешние немецкие политики и генералы и руководители киевского режима и ВСУ являются братьями по крови и наследниками одной и той же силы – национал-социализма гитлеровского периода, подчеркнул замглавы российского Совбеза.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: