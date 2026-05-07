Гексоген в комоде: в Севастополе пенсионер ответит за хранение взрывчатки

В Севастополе пенсионер ответит за незаконное хранение гексогена и электродетонатора. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает городская прокуратура.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионер ответит за незаконное хранение гексогена и электродетонатора. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает городская прокуратура.По версии следствия, пенсионер 1954 года рождения хранил по месту своего проживания пригодные для взрыва электродетонатор и брикет гексогена массой почти 700 граммов, что в тротиловом эквиваленте составляет около 1 килограмма.Обвиняемый пояснил, что за несколько дней до задержания обнаружил пакет с указанными предметами на улице и решил забрать домой, уточнили в прокуратуре."Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что 51-летний житель Джанкойского района отправится в колонию за незаконный оборот взрывчатки и бездымного пороха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы за дедушкины патроны"Случайно нашел": крымчанин ответит за незаконное хранение патронов в гаражеЖитель Крыма хранил дома полкило взрывчатки и патроны

