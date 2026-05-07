Гексоген в комоде: в Севастополе пенсионер ответит за хранение взрывчатки - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Гексоген в комоде: в Севастополе пенсионер ответит за хранение взрывчатки
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионер ответит за незаконное хранение гексогена и электродетонатора. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает городская прокуратура.По версии следствия, пенсионер 1954 года рождения хранил по месту своего проживания пригодные для взрыва электродетонатор и брикет гексогена массой почти 700 граммов, что в тротиловом эквиваленте составляет около 1 килограмма.Обвиняемый пояснил, что за несколько дней до задержания обнаружил пакет с указанными предметами на улице и решил забрать домой, уточнили в прокуратуре."Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу", – добавили в сообщении.
2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионер ответит за незаконное хранение гексогена и электродетонатора. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает городская прокуратура.
По версии следствия, пенсионер 1954 года рождения хранил по месту своего проживания пригодные для взрыва электродетонатор и брикет гексогена массой почти 700 граммов, что в тротиловом эквиваленте составляет около 1 килограмма.
"Эти предметы находились у него дома, в квартире на улице Хрусталева, в выдвижном ящике комода на лоджии. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю изъяли взрывчатое вещество и взрывное устройство, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело", – сказано в сообщении.
Обвиняемый пояснил, что за несколько дней до задержания обнаружил пакет с указанными предметами на улице и решил забрать домой, уточнили в прокуратуре.
"Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что 51-летний житель Джанкойского района отправится в колонию за незаконный оборот взрывчатки и бездымного пороха.
