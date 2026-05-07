https://crimea.ria.ru/20260507/geksogen-v-komode-v-sevastopole-pensioner-otvetit-za-khranenie-vzryvchatki-1155835497.html
Гексоген в комоде: в Севастополе пенсионер ответит за хранение взрывчатки
Гексоген в комоде: в Севастополе пенсионер ответит за хранение взрывчатки - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Гексоген в комоде: в Севастополе пенсионер ответит за хранение взрывчатки
В Севастополе пенсионер ответит за незаконное хранение гексогена и электродетонатора. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает городская прокуратура. РИА Новости Крым, 07.05.2026
2026-05-07T13:57
2026-05-07T13:57
2026-05-07T13:57
новости севастополя
севастополь
происшествия
прокуратура города севастополя
взрывное устройство
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/07/1155834450_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_126d18eb5d447582f6ad301395b6e1b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионер ответит за незаконное хранение гексогена и электродетонатора. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает городская прокуратура.По версии следствия, пенсионер 1954 года рождения хранил по месту своего проживания пригодные для взрыва электродетонатор и брикет гексогена массой почти 700 граммов, что в тротиловом эквиваленте составляет около 1 килограмма.Обвиняемый пояснил, что за несколько дней до задержания обнаружил пакет с указанными предметами на улице и решил забрать домой, уточнили в прокуратуре."Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что 51-летний житель Джанкойского района отправится в колонию за незаконный оборот взрывчатки и бездымного пороха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы за дедушкины патроны"Случайно нашел": крымчанин ответит за незаконное хранение патронов в гаражеЖитель Крыма хранил дома полкило взрывчатки и патроны
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/07/1155834450_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_e84a0c577344733c4712b23264ca58de.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя, взрывное устройство
Гексоген в комоде: в Севастополе пенсионер ответит за хранение взрывчатки
Гексоген и электродетонатор обнаружили в Севастополе у местного жителя дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионер ответит за незаконное хранение гексогена и электродетонатора. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает городская прокуратура.
По версии следствия, пенсионер 1954 года рождения хранил по месту своего проживания пригодные для взрыва электродетонатор и брикет гексогена массой почти 700 граммов, что в тротиловом эквиваленте составляет около 1 килограмма.
"Эти предметы находились у него дома, в квартире на улице Хрусталева, в выдвижном ящике комода на лоджии. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю изъяли взрывчатое вещество и взрывное устройство, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело", – сказано в сообщении.
Обвиняемый пояснил, что за несколько дней до задержания обнаружил пакет с указанными предметами на улице и решил забрать домой, уточнили в прокуратуре.
"Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что 51-летний житель Джанкойского района отправится в колонию за незаконный оборот взрывчатки
и бездымного пороха.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: