Фильмы Бортко стали значимым вкладом в развитие киноискусства – Путин
новости
кино
владимир путин (политик)
юбилей
владимир бортко
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил кинорежиссера и сценариста, народного артиста России Владимира Бортко с 80-летием, отметив, что его фильмы стали значимым творческим вкладом в развитие отечественного киноискусства.
"Вы посвятили себя кинематографу, в полной мере реализовали свой богатый творческий потенциал, состоялись как успешный режиссер, сценарист и продюсер. Ваши замечательные фильмы – неизменно глубокие, интересные, запоминающиеся – по праву завоевали высокое профессиональное и зрительское признание, стали значимым творческим вкладом в развитие отечественного киноискусства", – говорится в поздравительной телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Путин также особо отметил деятельную гражданскую позицию Бортко, востребованную общественную работу, которой режиссер уделяет большое внимание.
Владимир Бортко родился 7 мая 1946 года в Москве. В семье театрального режиссера Владимира Бортко и актрисы Марины Захаренко. В 1969 году поступил в Киевский государственный институт театрального искусства, обучался в мастерской Родиона Ефименко и Вадима Чубасова. Окончив институт в 1974 году, работал ассистентом режиссера на Киностудии имени Александра Довженко. В 1975 году дебютировал как режиссер с фильмом "Канал".
С 1980 года работал режиссером-постановщиком на "Ленфильме". Известность пришла к Владимиру Бортко после комедии "Блондинка за углом" (1984), на главные роли в которой режиссер пригласил Андрея Миронова и Татьяну Догилеву.
Бортко – автор многих известных кинокартин и сериалов, среди которых "Собачье сердце" (1988), "Афганский излом" (1992), "Бандитский Петербург" (2000), "Мастер и Маргарита" (2005), "Тарас Бульба" (2009).
Дважды избирался депутатом Госдумы России, работал первым заместителем председателя комитета ГД по культуре.
