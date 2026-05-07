Еще 101 дрон сбит над Черным и Азовским морями и другими регионами РФ
За четыре часа силами ПВО над акваторией Черного моря и другими регионами России уничтожен 101 беспилотник ВСУ. РИА Новости Крым, 07.05.2026
2026-05-07T21:23
новости
министерство обороны рф
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. За четыре часа силами ПВО над акваторией Черного моря и другими регионами России уничтожен 101 беспилотник ВСУ.Ранее в Минобороны сообщили, что 89 украинских беспилотника уничтожены за 4 часа над регионами России, а также акваторией Черного и Азовского морей.Средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников над Крымом, еще 20 российскими регионами и акваториями трех морей, сообщали ранее в Минобороны РФ.С начала четверга силами ПВО над Москвой сбито 43 вражеских беспилотника, сообщал в частности мэр столицы Сергей Собянин. Также ВСУ атаковали Петербург из воздушного пространства Латвии.
