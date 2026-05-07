Дрон ВСУ ударил по автобусу в Белгородской области – погибла женщина - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Дрон ВСУ ударил по автобусу в Белгородской области – погибла женщина
Дрон ВСУ ударил по автобусу в Белгородской области – погибла женщина
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал микроавтобус с работниками одного из предприятий, погибла женщина и ранены двое мужчин. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 07.05.2026
2026-05-07T09:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал микроавтобус с работниками одного из предприятий, погибла женщина и ранены двое мужчин. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Вознесеновка вражеский дрон целенаправленно ударил по служебному микроавтобусу, который перевозил сотрудников одного из предприятий. В результате атаки погибла женщина", - написал Гладков в своем канале в МАКС.

Кроме того, тяжелые ранения получил мужчина. Его доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, проникающим ранением головы и осколочными ранениями ноги и руки. Медики борются за его жизнь.
Еще одного мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу Белгорода, добавил губернатор.
Транспортное средство уничтожено огнем.
