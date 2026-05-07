Четверо мирных граждан ранены в Белгородской области при ударе ВСУ
За сутки от ударов ВСУ по Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя. FPV-дроны противника били по легковым и грузовым автомобилям.
2026-05-07T17:45
Гладков: четыре человека получили ранения от целенаправленных ударов украинских дронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. За сутки от ударов ВСУ по Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя. FPV-дроны противника били по легковым и грузовым автомобилям. Об этом в МАКС сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Косилово Грайворонского округа FPV-дрон ударил по легковому автомобилю, вследствие чего ранен водитель. Пострадавший был доставлен в местный ФАП, где ему оказали помощь и транспортировали в Грайворонскую ЦРБ", – сказано в сообщении.
По информации медиков, у него баротравма, осколочные ранения головы, предплечья и ноги. Вся необходимая помощь оказывается. Для дальнейшего обследования и лечения он будет переведен в областную клиническую больницу. Автомобиль поврежден.
Также по информации губернатора, в селе Новенькое Ивнянского округа в результате детонации беспилотника в воздухе женщина получила минно-взрывную травму и ссадины ушной области. Бригада скорой доставила ее в областную клиническую больницу. После оказания помощи она отпущена домой на амбулаторное лечение. На месте атаки поврежден легковой автомобиль.
"В поселке Красная Яруга от удара дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. Бригада СМП доставляет пострадавшего с минно-взрывной травмой и проникающим осколочным ранением брюшной полости в городскую больницу №2 Белгорода", – проинформировал Вячеслав Гладков.
Позже стало известно, что еще один мирный житель пострадал от удара дрона ВСУ. В селе Гора-Подол Грайворонского округа в результате падения обломков от сбитого беспилотника ранения получил мужчина.
"Он самостоятельно обратился в ЦРБ, где ему диагностированы баротравма и осколочное ранение спины. После оказания помощи пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение", – добавил губернатор Белгородской области.
В четверг также сообщалось, что ВСУ продолжают бить по Энергодару
– киевские боевики наносят удары по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку. За две недели погибли два человека, один из которых сотрудник АЭС.
