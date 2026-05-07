Четверо мирных граждан ранены в Белгородской области при ударе ВСУ

2026-05-07T17:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. За сутки от ударов ВСУ по Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя. FPV-дроны противника били по легковым и грузовым автомобилям. Об этом в МАКС сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По информации медиков, у него баротравма, осколочные ранения головы, предплечья и ноги. Вся необходимая помощь оказывается. Для дальнейшего обследования и лечения он будет переведен в областную клиническую больницу. Автомобиль поврежден.Также по информации губернатора, в селе Новенькое Ивнянского округа в результате детонации беспилотника в воздухе женщина получила минно-взрывную травму и ссадины ушной области. Бригада скорой доставила ее в областную клиническую больницу. После оказания помощи она отпущена домой на амбулаторное лечение. На месте атаки поврежден легковой автомобиль.Позже стало известно, что еще один мирный житель пострадал от удара дрона ВСУ. В селе Гора-Подол Грайворонского округа в результате падения обломков от сбитого беспилотника ранения получил мужчина."Он самостоятельно обратился в ЦРБ, где ему диагностированы баротравма и осколочное ранение спины. После оказания помощи пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение", – добавил губернатор Белгородской области.В четверг также сообщалось, что ВСУ продолжают бить по Энергодару – киевские боевики наносят удары по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку. За две недели погибли два человека, один из которых сотрудник АЭС.

