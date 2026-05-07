"Будет уничтожена": Медведев дал сигнал элитам Германии - РИА Новости Крым, 07.05.2026
"Будет уничтожена": Медведев дал сигнал элитам Германии
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Если Германия решится вступить в прямой вооруженный конфликт с Россией, ее промышленность будет уничтожена, а экономика рухнет. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на сайте RT.По словам Медведева, это произойдет просто потому, что оставшиеся здравомыслящие квалифицированные кадры разбегутся – кто в Россию, кто в США, кто в Китай и страны Азии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Берлине запретили символику СССР и России на День ПобедыМедведев: только страх у Европы может предотвратить большую бойнюУкраина как ширма: Европа готова идти ва-банк и делает ставки на повышение эскалации
"Будет уничтожена": Медведев дал сигнал элитам Германии

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Если Германия решится вступить в прямой вооруженный конфликт с Россией, ее промышленность будет уничтожена, а экономика рухнет. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на сайте RT.
"Наш четкий сигнал немецким элитам: при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности – прекращения истории европейской цивилизации при продолжении нашего существования. Хваленая немецкая промышленность будет не просто серьезно потрепана. Она будет полностью уничтожена. Равно как рухнет и немецкая экономика, которую уже никто и никогда не восстановит", – указывается в статье.
По словам Медведева, это произойдет просто потому, что оставшиеся здравомыслящие квалифицированные кадры разбегутся – кто в Россию, кто в США, кто в Китай и страны Азии.

"Видимо, только прямая артикуляция таких тяжких последствий способна привести в чувство зарвавшихся наследников нации и их союзников в Германии, сохранив тем самым миллионы жизней по обе стороны фронта", – отметил он.

