https://crimea.ria.ru/20260507/bolee-4-tonn-opasnoy-rybnoy-produktsii-vyyavili-v-krasnodarskom-krae-1155831518.html

Более 4 тонн опасной рыбной продукции выявили в Краснодарском крае

Более 4 тонн опасной рыбной продукции выявили в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 07.05.2026

Более 4 тонн опасной рыбной продукции выявили в Краснодарском крае

В Успенском районе Краснодарского края пресекли незаконный транзит крупной партии рыбы. Больше 4 тонн продукции без необходимых документов обнаружили в одном из РИА Новости Крым, 07.05.2026

2026-05-07T21:15

2026-05-07T21:15

2026-05-07T21:15

краснодарский край

новости

рыба

кубань

россельхознадзор

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152793342_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_cdd505dadb6539da9c8e84d9d361644d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Успенском районе Краснодарского края пресекли незаконный транзит крупной партии рыбы. Больше 4 тонн продукции без необходимых документов обнаружили в одном из грузовиков, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.На 209-м км автодороги Р-217 "Кавказ" сотрудники ДПС обратили внимание на отсутствие у водителя необходимых документов и привлекли к осмотру инспекторов Россельхознадзора.По факту нарушения ветеринарного законодательства приняты меры процессуального характера в соответствии с действующим законодательством РФ, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Херсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым восемь туш баранины без документов. Опасная продукция уничтожена. Кроме того, стало известно, что около 100 кг опасной мясной и рыбной продукции было уничтожено в одной их торговых сетей в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявили более 500 фактов незаконной продажи ветпрепаратовОт зерна до молока: как ИИ в Крыму защищает рынок от опасных продуктовРыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 82 млн рублей

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, рыба, кубань, россельхознадзор