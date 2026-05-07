Более 4 тонн опасной рыбной продукции выявили в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Более 4 тонн опасной рыбной продукции выявили в Краснодарском крае
Более 4 тонн опасной рыбной продукции выявили в Краснодарском крае
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Успенском районе Краснодарского края пресекли незаконный транзит крупной партии рыбы. Больше 4 тонн продукции без необходимых документов обнаружили в одном из грузовиков, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.На 209-м км автодороги Р-217 "Кавказ" сотрудники ДПС обратили внимание на отсутствие у водителя необходимых документов и привлекли к осмотру инспекторов Россельхознадзора.По факту нарушения ветеринарного законодательства приняты меры процессуального характера в соответствии с действующим законодательством РФ, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Херсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым восемь туш баранины без документов. Опасная продукция уничтожена. Кроме того, стало известно, что около 100 кг опасной мясной и рыбной продукции было уничтожено в одной их торговых сетей в Севастополе.
В Краснодарском крае выявили перевозку 4,6 тонн рыбной продукции без документов

21:15 07.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Успенском районе Краснодарского края пресекли незаконный транзит крупной партии рыбы. Больше 4 тонн продукции без необходимых документов обнаружили в одном из грузовиков, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
На 209-м км автодороги Р-217 "Кавказ" сотрудники ДПС обратили внимание на отсутствие у водителя необходимых документов и привлекли к осмотру инспекторов Россельхознадзора.
"В ходе досмотра грузовика было обнаружено 4,6 тонны рыбной продукции. Ветеринарные сопроводительные документы отсутствовали, что не позволяло подтвердить территориальное и видовое происхождение рыбы, а также ее ветеринарно-санитарное благополучие", – сказано в сообщении.
По факту нарушения ветеринарного законодательства приняты меры процессуального характера в соответствии с действующим законодательством РФ, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Херсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым восемь туш баранины без документов. Опасная продукция уничтожена. Кроме того, стало известно, что около 100 кг опасной мясной и рыбной продукции было уничтожено в одной их торговых сетей в Севастополе.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
