Ближе к летнему теплу: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Ближе к летнему теплу: погода в Крыму на четверг
В четверг в Крыму область повышенного атмосферного давления обеспечит погоду без осадков, сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 07.05.2026
Ближе к летнему теплу: погода в Крыму на четверг

00:01 07.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму область повышенного атмосферного давления обеспечит погоду без осадков, сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10; в дневные часы повысится до +17…+22, в горах +8…+13", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +18…+20 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +16...+18.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха в ночные часы +8...+10, днем +15..+19 градусов.
