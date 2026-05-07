Какой сегодня праздник: 7 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В этот день в некоторых странах отмечают День радио. В 1824 году Людвиг ван Бетховен впервые исполнил знаменитую Девятую симфонию, в 1945-ом подписан предварительный акт о капитуляции Германии. А еще сегодня исполняется 80 лет со дня рождения кинорежиссера Владимира Бортко.Что празднуют в миреВ этот день в Армении, Белоруссии и России работники связи, радиотехники и радиожурналисты отмечают профессиональный праздник – День радио. В этот день российский физик Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества представил свое изобретение, ставшее прототипом радио.Ежегодно во всем мире более 20 миллионов человек посещают планетарии. В России сейчас работают около 40 стационарных планетариев. Пик их открытия в стране пришелся на 50-60 годы прошлого века. Тогда в среднем открывали по два планетария в год. Все эти факты – к Международному дню планетариев.Еще сегодня День создания Вооруженных Сил России и День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ РФ, в Казахстане День защитника Отечества, во всем мире День веселья, День лимонада, День распахнутых окон и День равноправия в семьях.Знаменательные событияВ 1663 году в центре Лондона открылся Королевский театр. Здание сгорело при пожаре через девять лет, но было отстроено заново и теперь считается старейшим театром в Лондоне.В 1744 году императрица Елизавета Петровна подписала указ, которым в России была отменена смертная казнь.В 1755 году в этот день в созданном ей же Императорском Московском университете прошли первые лекции. В этот же день, но уже в 1940 году университету присвоили имя Михаила Ломоносова.В 1824 году в Вене состоялась премьера Симфонии №9 ре минор Бетховена. Этому произведению знаменитый композитор посвятил 12 лет своей жизни. На премьере он лично дирижировал оркестром, несмотря на глухоту.В 1826 году второе отделение канцелярии Его Величества под руководством Михаила Сперанского приступило к созданию Полного собрания законов Российской империи. На эту работу ушло четыре года.В 1875 году Россия и Япония подписали договор об обмене территориями, по которому в собственность Российской империи был полностью передан остров Сахалин в обмен на 18 Курильских островов. Договор действовал до 1905 года, когда по итогам русско-японской войны Россия уступила победившей Японии все Курилы и Южный Сахалин.В 1906 году русский поэт-символист Александр Блок написал свое знаменитое стихотворение "Незнакомка".В 1945 году в 2:41 ночи в немецком городе Карлсхорст был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Со стороны СССР по распоряжению из Москвы подписантом выступил Маршал Советского Союза Георгий Жуков.В 1985 году Совет министров СССР подписал постановление "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения".В 1999 году впервые с раскола христианской церкви на православную и католическую Папа Римский посетил православную страну. Ею стала Румыния.Кто родилсяВ 1530 году родился Людовик I Бурбон, принц де Конде, возглавивший заговор гугенотов против короля Франциска II. Заговор был раскрыт, а Конде приговорен к смерти, но помилован.В 1711 году родился шотландский философ, экономист и историк, крупнейший деятель шотландского Просвещения Дэвид Юм. Автор знаменитого труда "История Англии".В 1748 году на свет появилась Олимпия де Гуж – французская политическая активистка и драматург, автор "Декларации прав женщины и гражданки". Была арестована как контрреволюционерка, призывавшая народ определить государственный строй во Франции, и казнена.В 1774 году родился английский адмирал Фрэнсис Бофорт, военный гидрограф и картограф, разработавший 12-балльную шкалу оценки скорости ветра.В 1833 году родился немецкий композитор и пианист Иоганнес Брамс.В 1840 году родился всемирно известный русский композитор Петр Чайковский, яркий представитель музыкального романтизма.В 1861 году родился индийский писатель Рабиндранат Тагор, лауреат Нобелевской премии в 1913 году.В 1903 году родился русский поэт и переводчик Николай Заболоцкий.В 1909 году родился американский изобретатель Эдвин Лэнд, создавший фотокамеру Polaroid.Также в этот день на свет появились российский экс-министр экономики Евгений Ясин, народный артист Леонид Дьячков, советские кинорежиссеры Лев Мирский и Карен Геворкян, Владимир Бортко, российский лыжник, олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков.

