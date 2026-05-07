Четыре шедевра великого режиссера: "неклассический" классик Бортко

Он родился в послевоенной Москве, в семье театрального режиссера и актрисы, но во всех интервью говорит так: "Судьба моя не была предопределена. Я думал, что должен заниматься какими-то другими, серьезными вещами". И был геологоразведочный техникум и работа техником-электриком в киевском институте "Военпроект" – куда уж серьезнее?
В армии, копая траншею "от забора", но еще не достигнув "обеда", вдруг понял: все это не для него. Решил быть писателем, потом художником, но ни писать, ни рисовать не получалось...
"Буду кинорежиссером. Если что-то пойдет не так, людей на площадке так много, что виновных не найти".
Теперь, когда есть "Собачье сердце", "Тарас Бульба", "Мастер и Маргарита", "Блондинка за углом", в это трудно поверить, но именно так начинался путь большого режиссера Владимира Бортко. Сегодня ему 80. И РИА Новости Крым вспоминает четыре лучших картины мастера.
"Блондинка за углом"
1984 год. На советские киноэкраны выходит "Блондинка за углом". Картину снимали на "Ленфильме", где молодой режиссер Володя Бортко трудился уже шесть лет. На его счету всего две больших самостоятельных работы – "Канал" и "Комиссия по расследованию". Обе не принесли известности.
А "Блондинку" с Мироновым и Догилевой за первый год посмотрели 24 миллиона зрителей.
Впрочем, могли и не посмотреть. Чиновники Госкино назвали фильм "пасквилем на советскую действительность" и не выпускали два года. Многие сцены пришлось вырезать, смысловые пробелы было решено заполнить вокальными номерами Андрея Миронова. И неожиданно для всех "Блондинка за углом" становится частью золотого фонда советского кино.
Вот диалог бывшего ученого-астрофизика, грузчика Николая (Андрей Миронов) и бойкой продавщицы Надежды (Татьяна Догилева):
– Все пути для всех открыты, просто у тебя до сих пор не было цели в жизни. – Была. Но неправильная. А теперь нет никакой. Я не знаю, какая должна быть. – Как у всех. Каждый обязан быть счастливым!
Простые ответы на сложные вопросы. Вероятно, в этом и кроется успех сатирической трагикомедии.
"Собачье сердце"
Спустя три года советский зритель увидит на экранах профессора Преображенского в исполнении блистательного Евгения Евстигнеева и Полиграфа Шарикова, которого сыграл тогда еще никому не известный актер Алма-Атинского театра русской драмы Владимир Толоконников.
Сегодня экранизация булгаковского "Собачьего сердца" – признанная киноклассика. А тогда в прессе писали, что режиссеру Владимиру Бортко за этот фильм нужно отрубить руки и ноги. И сбросить его с моста.
"Я открыл газеты и обомлел. За достоверность цитат не ручаюсь, но можно поднять архив, и вы убедитесь, что я близок к тексту. Там было написано примерно следующее: "Такого дерьма, как "Собачье сердце", никто отродясь не снимал", – смеется теперь режиссер.
За эту картину Бортко, Евстигнеев и Толоконников получили Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.
А вот другому герою картины премий никто не давал, хотя пес Карай на площадке проявил настоящие чудеса выносливости и бесстрашия. Летом в павильонах стояла жара, а уличные съемки проходили в ледяной холод. Чтобы показать метель, ставили ветродуй и авиамотор с пропеллером. Карай не обращал никакого внимания на эти огромные и шумные предметы. И когда снимали несколько дублей эпизода, где повар окатывает его помоями, пес терпел обливания на 20-градусном морозе. А еще шерсть ухоженного Карая обмазали желатином и нарисовали на боку ожог, чтобы придать собаке "бродячий" вид. Зато на съемки за четвероногим артистом присылали машину, иногда даже "Чайку"!
"Я никогда не пойму актеров, которые отказались у меня сниматься по причине глупых суеверий".
Считается, что роман "Мастер и Маргарита" мистическим образом противится переносу его героев на экраны и даже "мстит" дерзким режиссерам и актерам. По словам Бортко, на Патриарших перед началом съемок какой-то неизвестный ни с того ни с сего сказал в пространство: "Ничего у вас не получится!"
Получилось. Сериал с бюджетом более пяти миллионов долларов хоть и оказался самым сложным по временным, нервным и финансовым затратам проектом ВГТРК, но стал одним из лидеров отечественного кинопроката: премьера состоялась 19 декабря 2005 года на телеканале "Россия". Только в нашей стране сериал смотрели почти 40 миллионов человек.
Съемочной группе пришлось поездить по разным городам и даже странам. Почти всю Москву 30-х сняли в Санкт-Петербурге. Прямо с московских Патриарших прудов герои перемещались на питерскую площадь Тургенева. Подмосковную психиатрическую больницу "играл" Елагиноостровский дворец, а знаменитый дом № 302-БИС на Садовом кольце снимали на улице Старорусской.
Встретились Мастер и Маргарита тоже в Санкт-Петербурге – на улице Репина, где еще сохранилась булыжная мостовая. В Израиле снимали общие планы Иерусалима, а основным местом съемок библейских сцен стала Болгария. Там построили целый античный комплекс, за основу которого взяли иерусалимский дворец Ирода.
Часть сцен сняли в Крыму, в том числе распятие Иешуа. Римских легионеров изобразили сотрудники райотдела милиции крымского города Судак. А всех коней ада сыграл семилетний конь Халиф, "размноженный" на компьютере.
"Тарас Бульба"
Эта картина стала первой отечественной экранизацией знаменитой гоголевской повести. Более двух тысяч костюмов, многотысячная массовка, 150 лошадей и 100 каскадеров. Специально для съемок купили живых овец, уйму гусей, свиней, кур, мясо, хлеб, горы живой и вяленой рыбы, приобрели даже сома в человеческий рост... С рыбой, правда, вышла промашка. Когда сняли первый дубль, Бортко спохватился: "Не могли на Сечи продавать рыбу. Зачем? Днепр рядом, пошли да наловили".
Кино с бюджетом в четверть миллиарда долларов с легкостью окупилось уже за первые две недели проката, став самой кассовой экранизацией классики. Впервые его показали 1 апреля 2009 года – ко дню рождения Гоголя.
"У Гоголя речь идет о земле, поруганной удельными князьями. В финале звучат слова: "Знают уже дальние и ближние народы, поднимается с русской земли свой царь – не будет силы, которая бы не покорилась ему... И где же найдется такая сила, которая пересилила бы русскую силу..." Важно, чтобы этот посыл был услышан у нас в Отечестве и в ближнем зарубежье, ибо едина Русь. Да, есть южная ее часть – Украина. Есть западная часть – Беларусь. Но это один и тот же народ. История Тараса Бульбы как раз об этом. Он придерживается позиции единого народа, в силу разных исторических обстоятельств разделенного".
Так Бортко сказал в 2009 году. А в 2014-м "Тараса Бульбу" запретили к показу на территории Украины.
Именно эту картину сам Бортко считает основным своим фильмом. Всего их было несколько десятков – неоднозначных, но всегда потрясающе правдивых. Пожалуй, именно за эту правду его и признают живым классиком. Впрочем, сам он отвечает на это с улыбкой:
"Я лично себя классиком не считаю. Я даже без бороды хожу – а у всех классиков она была! Я просто делал хорошую работу – во всяком случае, мне кажется, что я сделал ее хорошо".
