9 мая все будет нацелено на Киев: Москва предупреждает Европу - РИА Новости Крым, 07.05.2026

2026-05-07T12:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Главным посылом в заявлениях России о неминуемом ответном ударе по центрам принятия решений в Киеве в случае провокаций в День Победы на параде в Москве является обращение к странам Запада. И прежде всего Европы, где на заводах производятся "украинские" беспилотники, атакующие регионы РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По его словам, военные и серьезные политики рассуждают не с точки зрения вероятности – "пульнут или не пульнут", а с точки зрения возможностей, поэтому Россия и сделала такое жесткое заявление в преддверии Дня Победы.Накануне Зеленский озвучил еще одну угрозу в адрес России, заявив, что поручил Главному разведывательному управлению Украины изучить возможности для "дальнобойных санкций" ВСУ по регионам России. По словам Шипилина, как и все предыдущие угрозы, эту Зеленский делает также с подачи Европы, желая ей угодить."Эти речи Зеленского я воспринимаю именно как выполнение заказа... То есть он говорит то, что от него хотят слышать. Может быть, не в таких резких формах, и это уже его импровизация. А может быть, именно в резких заказ и поступает", – выразил мнение гость эфира.В этих заявлениях Зеленского – угрозы России от Европы, где сегодня располагаются заводы по производству беспилотников, которые запускает Украина по российским регионам, считает собеседник."Заводы по производству беспилотников, якобы украинских, находятся в Европе. А Украина за это платит. Ей нечем, конечно, платить. Но все это оформляется в виде кредитов на будущие поколения. Но заводы-то в Европе, соответственно, они европейские. Да, пока они (ВСУ – ред.) ими пользуются. Но Европа-то строит для себя, там еще готовятся с нами воевать, а Украину она воспринимает как некую прокладку ", – сказал политолог.При этом сегодня именно Украина выступает в первых ролях и принимает огонь на себя, но предупреждение от России адресовано не только киевскому режиму, демонстрирующему свою "воинственность" под прикрытием европейцев, считает он.Германия видит в Украине лабораторную мышь и сборочный цех – Медведев4 мая Министерство обороны России опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы, в котором предупредило об ответном, массированном ударе по центру Киева в случае провокаций, и призвало сотрудников иностранных дипломатических представительств своевременно покинуть Киев.Накануне, 6 мая, в МИД РФ сообщили, что направили соответствующую ноту во все аккредитованные зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций.В документе "МИД России настоятельно призывает" власти стран и руководства организаций "с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами РФ ответного удара по Киеву... в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перемирие между РФ и Украиной на День Победы: какую игру ведет ЗеленскийПеремирие для эскалации: кто использует Зеленского для провокации удара по Киеву"Миротворец" Буданов* сделал заявление по перемирию на Украине

