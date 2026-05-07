347 дронов сбили над Крымом, акваториями трех морей и другими регионами России - РИА Новости Крым, 07.05.2026
347 дронов сбили над Крымом, акваториями трех морей и другими регионами России
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников над Крымом, еще 20 российскими регионами и акваториями трех морей, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей, перечислили в российском военном ведомстве.
07:36 07.05.2026 (обновлено: 07:52 07.05.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников над Крымом, еще 20 российскими регионами и акваториями трех морей, сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи (с 21:00 мск 6.05 до 7:00 мск 7.05) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 347 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей, перечислили в российском военном ведомстве.
