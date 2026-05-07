240 метров над уровнем моря – годовщина штурма Сапун-горы: инфографика
82 года назад, 7 мая 1944 года, в Севастополе в 9 часов утра начался штурм Сапун-горы. Это точка была ключевой позицией в обороне врага. 240 метров над уровнем...
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. 82 года назад, 7 мая 1944 года, в Севастополе в 9 часов утра начался штурм Сапун-горы. Это точка была ключевой позицией в обороне врага. 240 метров над уровнем моря – с ее вершины Севастополь и его подступы как на ладони.Фашисты пытались удержать город любой ценой. На подступах к Сапун-горе они прорыли три линии оборонительных траншей, соорудили блиндажи и укрытия, заминировали подходы, установили проволочные заграждения.Но советский солдат стоял на своем и твердо шел вперед, освобождая родную землю. Переломный момент в сражениях наступил через 16 часов ожесточенных боев. Много крови пролили освободители.За штурм Сапун-горы советский народ заплатил тысячами жизней.Цена была не напрасной. Уже к вечеру 7 мая на вершине Сапун-горы развевалось Красное знамя.Подробнее о тех событиях – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе Парада Победы не будетСевастополь принял автопробег "Города-Герои — Города Героев"Город-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностей
В Севастополе отмечают 82-ю годовщину героического штурма Сапун-горы – инфографика
