127 дронов ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России за четыре часа
Над Крымом и другими регионами России за четыре часа уничтожены 127 дронов ВСУ

13:08 07.05.2026 (обновлено: 13:09 07.05.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. 127 вражеских беспилотников сбили за 4 часа над территорией Крыма и других регионов РФ, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"7 мая текущего года в период с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московским регионом, Республики Адыгея, Республики Крым, Удмуртской Республики и над акваториями Азовского и Черного морей.
В ночь на четверг силы ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников над Крымом, еще 20 российскими регионами и акваториями трех морей.
ВСУ ударили по жилым домам в Брянске – ранены 13 человек
ВСУ атаковали дронами Ржев – эвакуированы сотни людей
Массированной воздушной атаке подверглась Ростовская область
Ударом по Джанкою Киев нарушил им же объявленное "перемирие" – МИД
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымСрочные новости КрымаКрымМинистерство обороны РФНовости СВО
 
