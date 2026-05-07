127 дронов ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России за четыре часа
127 вражеских беспилотников сбили за 4 часа над территорией Крыма и других регионов РФ, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. 127 вражеских беспилотников сбили за 4 часа над территорией Крыма и других регионов РФ, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ."7 мая текущего года в период с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.В ночь на четверг силы ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников над Крымом, еще 20 российскими регионами и акваториями трех морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по жилым домам в Брянске – ранены 13 человекВСУ атаковали дронами Ржев – эвакуированы сотни людейМассированной воздушной атаке подверглась Ростовская область
13:08 07.05.2026 (обновлено: 13:09 07.05.2026)