Журналист РИА Новости Крым снялась в фильме об узниках концлагерей

Журналист РИА Новости Крым снялась в художественно-документальном фильме об узниках концлагерей. Премьера фильма состоялась в Симферополе. РИА Новости Крым, 06.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Журналист РИА Новости Крым снялась в художественно-документальном фильме об узниках концлагерей. Премьера фильма состоялась в Симферополе.Картина "Когда летят одуванчики" основана на реальных событиях. В основе сюжета - судьба Лидии Петровны Ходыревой – председателя Крымской общественной организации ветеранов и инвалидов бывших несовершеннолетних узников-жертв нацизма.Редактор SMM отдела Юлия Шульженко исполнила в фильме два стихотворения, одно из них написано бывшем узником концлагеря. Как и многие участники проекта, люди разных профессий, Юля пришла в него потому, что для нее важна тема Великой Отечественной войны и Победы.Проект объединил почти сто человек разных профессий, для которых важно сохранить и передать память о жертвах фашизма новому поколению."9 мая всегда был особенным праздником для меня. В школьные годы я выступала на концертах и участвовала в параде для ветеранов, а в студенческие - начала записывать прочтение стихов, посвященных Великой Отечественной. Этот фильм не единственный проект, созданный Студией театра и кино, в которой я занимаюсь, на эту тему. Но он особенный, потому что мы прикоснулись к поэзии очевидцев и непосредственных участников этих событий. Ровно год назад в мае наш руководитель и автор фильма Мария Малышева показала эти стихи, и раздумий не было, мы сразу начали работу над ними", - рассказывает Юлия.В фильме три линии повествования – личная, документальная и поэтическая. Личная - история девочки Лиды, разлученной с мамой в концлагере. Документальная - кадры кинохроники о фашистских концлагерях. Поэтическая - стихи от имени тех, кто был узниками. В зале была самая почетная гостья - Лидия Петровна Ходырева. Она родилась в 1936 году. О судьбе своей мамы, с которой она была разлучена в концлагере, узнала только через шесть десятилетий.После премьеры Лидия Петровна поблагодарила всех, кто принял участие в проекте."Сегодня 35 лет нашей организации узников-жертв нацизма. Спасибо, что такой фильм вышел нам к юбилею! А то, что поставлен он на основе моей судьбы - это потому, что она очень трагична. Очень много детей, которые потеряли тогда своих родителей. Мы прошли через самое страшное, видели, что такое война, концлагерь... - дети, которые родились в 30-е годы. Очень мало осталось людей из нашего поколения, из группы, которую привезли тогда детей-сирот как я. Почти 50 детей привезли сюда в детский дом тогда в Алушту - и они искали потом всю жизнь своих родителей - все родители погибли у нас, как потом оказалось", - сказала Лидия Петровна собравшимся, делясь впечатлениями о фильме после показа.По словам Юлии Шульженко, подобные проекты помогают сохранить историю, передать ее не формально, а буквально от сердца к сердцу."История забывается, не конкретно эта, а вообще. И этому есть объективная причина – время. Чем дальше, тем тяжелее проникнуться, почувствовать, понять и испугаться. И поэтому творчество - один из действительно рабочих методов глубже познакомить детей с этой трагедией целого поколения. Потому что у молодежи почти не осталось возможности увидеть ветеранов Великой Отечественной, пообщаться с ними", - говорит она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ко Дню Победы отмывают все памятники и монументыВ Крыму отреставрировали памятник на Братской могиле воинов-танкистовВ Севастополе перезахоронили останки 143 защитников города

