Все нации против фашизма: в Симферополе открыли новую уличную выставку - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Все нации против фашизма: в Симферополе открыли новую уличную выставку
В преддверии дня Великой Победы в Симферополе открыли уличную фотовыставку с портретами защитников и освободителей Крыма и уроженцев полуострова разных... РИА Новости Крым, 06.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В преддверии дня Великой Победы в Симферополе открыли уличную фотовыставку с портретами защитников и освободителей Крыма и уроженцев полуострова разных национальностей.
В череде 20 представленных портретов и биографий не только широко известные обывателям Герои СССР летчик-испытатель Амет-Хан Султан, снайпер Людмила Павличенко, разведчица Алиме Абденанова и генерал Яков Крейзер. Плечом к плечу с ними на фронтах и в тылу за нашу общую победу сражались люди множества национальностей и народов России:
  • участник Первой мировой и Великой Отечественной, караим, артиллерист Давид Паша, погибший в Литве;
  • уроженец села Танковое Бахчисарайского района, Герой СССР, матрос Валентин Ходырев, погибший за освобождение Николаева;
  • этнический итальянец, керчанин, сержант-пулеметчик Джузеппе Сколярино;
  • организатор подполья в Раздольненском районе, замученный в гестапо кореец Александр Ким;
  • грек, генерал-майор, выросший в семье ялтинских рыбаков, Андрей Вураки;
  • уроженец Павлодара, этнический украинец, отличившийся в боях за оборону Москвы и Харькова, боях за Сталинград и за освобождение Киева и Европы, генерал-лейтенант Василий Горишный.
В списке также множество других фамилий. И это лишь песчинка из сотен миллионов тружеников фронта и тыла, ковавших Победу.
Организаторами фотовыставки, приуроченной к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выступили Мининформ Крыма, Госкомитет по делам межнациональных отношений РК и Медиацентр им. Исмаила Гаспринского. Специально для выставки специалисты при помощи возможностей искусственного интеллекта аккуратно придали старым черно-белым фотографиям цветность.
Фотовыставка создана по материалам сборника документальных материалов и очерков о Героях Советского Союза и участниках Великой Отечественной войны "Победа. Одна на всех", изданного Медиацентром им. И. Гаспринского.
"2026 год, объявленный в России Годом единства народов, придает экспозиции особый смысл: она раскрывает вклад героев разных национальностей в общее дело. В едином строю насмерть стояли русские и крымские татары, украинцы и армяне, евреи и греки, белорусы и азербайджанцы, болгары, корейцы, караимы, а также представители десятков других народов, чьи имена навечно вписаны в летопись Великой Победы. Каждый из них приближал этот день, не жалея жизни, — и потому подвиг этот не просто строка в истории, а вечный завет потомкам. Он напоминает: в единстве наша сила. Пока мы помним тех, кто плечом к плечу защитил родную землю, будет жить и Россия", - убеждены организаторы.
