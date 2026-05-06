Все нации против фашизма: в Симферополе открыли новую уличную выставку - РИА Новости Крым, 06.05.2026

2026-05-06T13:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В преддверии дня Великой Победы в Симферополе открыли уличную фотовыставку с портретами защитников и освободителей Крыма и уроженцев полуострова разных национальностей.В череде 20 представленных портретов и биографий не только широко известные обывателям Герои СССР летчик-испытатель Амет-Хан Султан, снайпер Людмила Павличенко, разведчица Алиме Абденанова и генерал Яков Крейзер. Плечом к плечу с ними на фронтах и в тылу за нашу общую победу сражались люди множества национальностей и народов России:В списке также множество других фамилий. И это лишь песчинка из сотен миллионов тружеников фронта и тыла, ковавших Победу.Организаторами фотовыставки, приуроченной к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выступили Мининформ Крыма, Госкомитет по делам межнациональных отношений РК и Медиацентр им. Исмаила Гаспринского. Специально для выставки специалисты при помощи возможностей искусственного интеллекта аккуратно придали старым черно-белым фотографиям цветность.Фотовыставка создана по материалам сборника документальных материалов и очерков о Героях Советского Союза и участниках Великой Отечественной войны "Победа. Одна на всех", изданного Медиацентром им. И. Гаспринского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наш Абдуль Тейфук: 110 лет героюЧтобы помнили: герои "Артека" разных национальностей и судебЯлтинский Шиндлер: рентгенолог спас более 5 тысяч человек из концлагеря

