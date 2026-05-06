Все нации против фашизма: в Симферополе открыли новую уличную выставку
В Крыму открыли выставку портретов героев Великой Отечественной разных национальностей
© РИА Новости КрымФотовыставка "Победа. Одна на всех"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В преддверии дня Великой Победы в Симферополе открыли уличную фотовыставку с портретами защитников и освободителей Крыма и уроженцев полуострова разных национальностей.
В череде 20 представленных портретов и биографий не только широко известные обывателям Герои СССР летчик-испытатель Амет-Хан Султан, снайпер Людмила Павличенко, разведчица Алиме Абденанова и генерал Яков Крейзер. Плечом к плечу с ними на фронтах и в тылу за нашу общую победу сражались люди множества национальностей и народов России:
- —участник Первой мировой и Великой Отечественной, караим, артиллерист Давид Паша, погибший в Литве;
- —уроженец села Танковое Бахчисарайского района, Герой СССР, матрос Валентин Ходырев, погибший за освобождение Николаева;
- —этнический итальянец, керчанин, сержант-пулеметчик Джузеппе Сколярино;
- —организатор подполья в Раздольненском районе, замученный в гестапо кореец Александр Ким;
- —грек, генерал-майор, выросший в семье ялтинских рыбаков, Андрей Вураки;
- —уроженец Павлодара, этнический украинец, отличившийся в боях за оборону Москвы и Харькова, боях за Сталинград и за освобождение Киева и Европы, генерал-лейтенант Василий Горишный.
© РИА Новости КрымФотовыставка "Победа. Одна на всех"
1 из 7
Фотовыставка "Победа. Одна на всех"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымФотовыставка "Победа. Одна на всех"
2 из 7
Фотовыставка "Победа. Одна на всех"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымФотовыставка "Победа. Одна на всех"
3 из 7
Фотовыставка "Победа. Одна на всех"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымФотовыставка "Победа. Одна на всех"
4 из 7
Фотовыставка "Победа. Одна на всех"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымФотовыставка "Победа. Одна на всех"
5 из 7
Фотовыставка "Победа. Одна на всех"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымФотовыставка "Победа. Одна на всех"
6 из 7
Фотовыставка "Победа. Одна на всех"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымФотовыставка "Победа. Одна на всех"
7 из 7
Фотовыставка "Победа. Одна на всех"
© РИА Новости Крым
1 из 7
Фотовыставка "Победа. Одна на всех"
© РИА Новости Крым
2 из 7
Фотовыставка "Победа. Одна на всех"
© РИА Новости Крым
3 из 7
Фотовыставка "Победа. Одна на всех"
© РИА Новости Крым
4 из 7
Фотовыставка "Победа. Одна на всех"
© РИА Новости Крым
5 из 7
Фотовыставка "Победа. Одна на всех"
© РИА Новости Крым
6 из 7
Фотовыставка "Победа. Одна на всех"
© РИА Новости Крым
7 из 7
Фотовыставка "Победа. Одна на всех"
© РИА Новости Крым
В списке также множество других фамилий. И это лишь песчинка из сотен миллионов тружеников фронта и тыла, ковавших Победу.
Организаторами фотовыставки, приуроченной к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выступили Мининформ Крыма, Госкомитет по делам межнациональных отношений РК и Медиацентр им. Исмаила Гаспринского. Специально для выставки специалисты при помощи возможностей искусственного интеллекта аккуратно придали старым черно-белым фотографиям цветность.
Фотовыставка создана по материалам сборника документальных материалов и очерков о Героях Советского Союза и участниках Великой Отечественной войны "Победа. Одна на всех", изданного Медиацентром им. И. Гаспринского.
"2026 год, объявленный в России Годом единства народов, придает экспозиции особый смысл: она раскрывает вклад героев разных национальностей в общее дело. В едином строю насмерть стояли русские и крымские татары, украинцы и армяне, евреи и греки, белорусы и азербайджанцы, болгары, корейцы, караимы, а также представители десятков других народов, чьи имена навечно вписаны в летопись Великой Победы. Каждый из них приближал этот день, не жалея жизни, — и потому подвиг этот не просто строка в истории, а вечный завет потомкам. Он напоминает: в единстве наша сила. Пока мы помним тех, кто плечом к плечу защитил родную землю, будет жить и Россия", - убеждены организаторы.
Читайте также на РИА Новости Крым: