https://crimea.ria.ru/20260506/vody-khvatit-vodokhranilischa-kryma-za-zimu-napolnilis-pochti-na-100-1155760017.html

Воды хватит: водохранилища Крыма за зиму наполнились почти на 100%

Воды хватит: водохранилища Крыма за зиму наполнились почти на 100% - РИА Новости Крым, 06.05.2026

Воды хватит: водохранилища Крыма за зиму наполнились почти на 100%

За зимний период практически все водохранилища Крыма наполнились водой на 100%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Генеральный директор ГУП РК... РИА Новости Крым, 06.05.2026

2026-05-06T06:08

2026-05-06T06:08

2026-05-06T06:08

максим новик

вода

вода крыма

вода в крыму

водохранилище

водохранилища крыма

симферопольское водохранилище

новости крыма

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130443499_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3735db956e4961e5dc85634c500d9651.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. За зимний период практически все водохранилища Крыма наполнились водой на 100%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик."В целом зима для нашего предприятия достаточно спокойный период года, потому что это период наименьшего водопотребления, соответственно - меньшая нагрузка на наши сети. При этом зимний-весенний период мы рассматриваем как период накопления наших запасов. В эту зиму и весну очень хороший результат - практически все водохранилища наполнены на 100%, немножко отстает Алушта, Изобильненское водохранилище", – рассказал он.По словам гостя эфира, и сейчас фиксируются неплохие притоки воды.В Изобильненское водохранилище, которое обеспечивает Большую Алушту, добавил он, пока наполнение выше 50%."Но это даже немножко легче, чем в этот же период год назад, когда мы уже не фиксировали осадки и раздавали воду, просто потребляли ее. Сейчас у нас по Алуште идет накопление, причем хорошо открылись местные источники – это каптажи, родники, водопады. Максимально стараемся брать воду из таких источников, которые в будущем, разумеется, снизят свои дебеты летом, и практически пересохнут", – поделился спикер.Неплохие осадки в горах обеспечили наполнение водохранилища в Белогорском районе, сообщил он.Фиксируются и данные по подземным водным источникам, добавил он."Мы наблюдаем, что уровни воды поднимаются в скважинах, то есть это тоже хороший знак для нас", – отметил специалист.В Крымской столице, по словам гостя эфира, сейчас 95% воды подается только из водохранилищ."Город Симферополь – тот населенный пункт, который использует два источника водоснабжения. Это подземная вода и вода с водохранилищ естественного стока. Мы буквально берем процентов пять подземных источников для того, чтобы прогонять водоводы, чтобы не застаивалась вода в трубах, а все остальное - из наших водохранилищ", – заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости КрымВодохранилища Крыма продолжают наполняться: на сколько хватит запасовВодохранилища Крыма продолжают наполняться: на сколько хватит запасовПроблема чистой воды: как наладить потребление живительной влаги в Крыму

симферопольское водохранилище

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим новик, вода, вода крыма, вода в крыму, водохранилище, водохранилища крыма, симферопольское водохранилище, новости крыма, крым