В Симферопольском роддоме учат оказывать первую помощь младенцам
2026-05-06T21:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском клиническом роддоме №2 начали проводить занятия по первой помощи. Будущих мам и пап пригласили на занятие, посвященное оказанию первой помощи детям в неотложных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.Занятие провел опытный детский анестезиолог-реаниматолог. Врач рассказал молодым людям как действовать, если ребенок подавился. В частности продемонстрировал на манекене технику оказания помощи при полной обструкции дыхательных путей.Также будущие родители узнали, как правильно реагировать при получении малышом ожога, и какие меры должны быть предприняты незамедлительно. Особое внимание было уделено ситуации, когда ребенок упал, и как оценить серьезность последствий."Знание основ первой помощи – это бесценный навык, который может оказаться критически важным в первые минуты, пока не прибыла квалифицированная медицинская помощь", – отметил медик.Ранее сообщалось, что в Крыму будущих отцов начали обучать всем навыкам ухода за новорожденными. Пока в школе запланированы пять занятий, но, если интерес сохранится, программу сделают регулярной и, возможно, расширят – откроют подобные курсы в женских консультациях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе взятая напрокат "умная" колонка будет читать малышам сказкиВ медучреждениях Крыма представлены все виды реабилитацииМедицинская реабилитация в Крыму: где ее получить и что меняется
В Симферополе будущих родителей учат оказывать неотложную помощь младенцам
