В Севастополе ко Дню Победы отмывают все памятники и монументы

Все памятники и монументы Севастополя очистят к 9 мая – Развожаев
14:58 06.05.2026 (обновлено: 15:32 06.05.2026)
В Севастополе моют памятники ко Дню Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе к 9 мая выполняют сезонную очистку памятников и монументов. Специалисты используют только воду и мягкие щетки. Об этом в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня специалисты приступили к важному этапу – сезонной очистке наших памятников и монументов. Начали с памятника легендарному адмиралу Павлу Степановичу Нахимову. Это кропотливый процесс", – сказано в сообщении.
Многие городские монументы имеют статус объектов культурного наследия, поэтому подход здесь особый – буквально ювелирный. Чтобы сохранить структуру камня и исторический облик, специалисты "Парков и скверов" используют только воду и мягкие щетки, уточнил Развожаев.
"Никакой агрессивной химии. Процесс идет в два этапа: сначала бережная мойка под давлением, затем – аккуратная ручная обработка. Все работы по очистке монументов завершим к 9 мая", – проинформировал он.
Подготовка ко Дню Победы не ограничивается только памятниками - городские службы обновляют клумбы, высаживают цветы и украшают улицы праздничными инсталляциями.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в канун Дня Победы привели в порядок 130 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. До 8 мая благоустроят оставшиеся 20 мемориалов.
