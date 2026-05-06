https://crimea.ria.ru/20260506/v-rossii-utverdili-kontseptsiyu-prigorodnogo-zheleznodorozhnogo-soobscheniya-1155798944.html
В России утвердили концепцию пригородного железнодорожного сообщения
В России утвердили концепцию пригородного железнодорожного сообщения - РИА Новости Крым, 06.05.2026
В России утвердили концепцию пригородного железнодорожного сообщения
В России до 2035 года появится до 7 тысяч новых пассажирских вагонов, а перевозки пассажиров электропоездами вырастут на 15%. Такие цели заложены в утвержденную РИА Новости Крым, 06.05.2026
2026-05-06T15:15
2026-05-06T15:15
2026-05-06T15:38
новости
железная дорога
электричка
россия
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139020080_97:479:864:910_1920x0_80_0_0_293311fcad7b463691df8332a9756578.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В России до 2035 года появится до 7 тысяч новых пассажирских вагонов, а перевозки пассажиров электропоездами вырастут на 15%. Такие цели заложены в утвержденную правительством РФ Концепцию развития пригородного пассажирского железнодорожного транспорта до 2035 года.Также среди основных целей Концепции: улучшение связанности и транспортной доступности территорий, повышение комфорта перевозок, обеспечение экологичности и безопасности перевозок, внедрение долгосрочных механизмов тарифного регулирования и финансирования перевозок.Отмечается, что регионы перейдут на модель долгосрочного планирования и будут заключать с перевозчиками договоры на длительные сроки – от трех лет и более. Это позволит специализированным компаниям активнее инвестировать средства в закупку современных вагонов, обеспечивая в свою очередь отечественные промышленные предприятия стабильными и прогнозируемыми заказами.Кроме того, объем перевозок пассажиров вырастет не менее чем на 15%.Ранее сообщалось, что комплексную модернизацию Крымских железных дорог провели в 2025 году, инвестиции в 2025 году превысили 850 млн рублей.Также отмечалось, что пассажирские перевозки на КЖД в 2025 году достигли исторического максимума – более 11,3 млн человек. Грузовые перевозки вышли на пик с 2020 года в 6 миллионов тонн – это на 18% больше, чем в 2024 году, напомнили в Росжелдоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму для Симферополя и Керчи приобрели 30 городских автобусовПервый беспересадочный поезд соединил Владикавказ и СимферопольИз Москвы в Евпаторию отправился первый сезонный поезд
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139020080_128:472:832:1000_1920x0_80_0_0_1ed0e5948c9d7e1a4a0c9f108ab56e29.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, железная дорога, электричка, россия, транспорт
В России утвердили концепцию пригородного железнодорожного сообщения
В России к 2035 году на 15 процентов увеличится рост пассажирских перевозок
15:15 06.05.2026 (обновлено: 15:38 06.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В России до 2035 года появится до 7 тысяч новых пассажирских вагонов, а перевозки пассажиров электропоездами вырастут на 15%. Такие цели заложены в утвержденную правительством РФ Концепцию развития пригородного пассажирского железнодорожного транспорта до 2035 года.
"Электропоездами для поездок на небольшие расстояния ежедневно пользуются миллионы наших граждан. Для многих людей это быстрый и доступный способ добраться до работы или учебы, медицинских учреждений, мест отдыха, а также в соседние города", – цитирует премьер-министра РФ Михаила Мишустина пресс-служба правительства.
Также среди основных целей Концепции: улучшение связанности и транспортной доступности территорий, повышение комфорта перевозок, обеспечение экологичности и безопасности перевозок, внедрение долгосрочных механизмов тарифного регулирования и финансирования перевозок.
Отмечается, что регионы перейдут на модель долгосрочного планирования и будут заключать с перевозчиками договоры на длительные сроки – от трех лет и более. Это позволит специализированным компаниям активнее инвестировать средства в закупку современных вагонов, обеспечивая в свою очередь отечественные промышленные предприятия стабильными и прогнозируемыми заказами.
"В результате реализации концепции к концу 2035 года будет закуплено до 7 тысяч единиц железнодорожного подвижного состава, обеспечена возможность продажи проездных билетов в электронном виде на всех маршрутах", – говорится в сообщении.
Кроме того, объем перевозок пассажиров вырастет не менее чем на 15%.
Ранее сообщалось, что комплексную модернизацию Крымских железных дорог провели
в 2025 году, инвестиции в 2025 году превысили 850 млн рублей.
Также отмечалось, что пассажирские перевозки на КЖД в 2025 году достигли исторического максимума
– более 11,3 млн человек. Грузовые перевозки вышли на пик с 2020 года в 6 миллионов тонн – это на 18% больше, чем в 2024 году, напомнили в Росжелдоре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: