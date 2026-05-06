В России утвердили концепцию пригородного железнодорожного сообщения

2026-05-06T15:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В России до 2035 года появится до 7 тысяч новых пассажирских вагонов, а перевозки пассажиров электропоездами вырастут на 15%. Такие цели заложены в утвержденную правительством РФ Концепцию развития пригородного пассажирского железнодорожного транспорта до 2035 года.Также среди основных целей Концепции: улучшение связанности и транспортной доступности территорий, повышение комфорта перевозок, обеспечение экологичности и безопасности перевозок, внедрение долгосрочных механизмов тарифного регулирования и финансирования перевозок.Отмечается, что регионы перейдут на модель долгосрочного планирования и будут заключать с перевозчиками договоры на длительные сроки – от трех лет и более. Это позволит специализированным компаниям активнее инвестировать средства в закупку современных вагонов, обеспечивая в свою очередь отечественные промышленные предприятия стабильными и прогнозируемыми заказами.Кроме того, объем перевозок пассажиров вырастет не менее чем на 15%.Ранее сообщалось, что комплексную модернизацию Крымских железных дорог провели в 2025 году, инвестиции в 2025 году превысили 850 млн рублей.Также отмечалось, что пассажирские перевозки на КЖД в 2025 году достигли исторического максимума – более 11,3 млн человек. Грузовые перевозки вышли на пик с 2020 года в 6 миллионов тонн – это на 18% больше, чем в 2024 году, напомнили в Росжелдоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму для Симферополя и Керчи приобрели 30 городских автобусовПервый беспересадочный поезд соединил Владикавказ и СимферопольИз Москвы в Евпаторию отправился первый сезонный поезд

