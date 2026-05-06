В России аннулировали 8 тысяч видов на жительство мигрантов за три месяца

2026-05-06T11:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В России за первые три месяца года аннулировали восемь тысяч видов на жительство иностранцев, а в первом квартале в страну въехало на 15% меньше мигрантов, чем годом ранее. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.В целом, по словам спикера Госдумы, в первом квартале года в Россию въехало на 15% меньше мигрантов, что стало следствием ужесточения миграционного законодательства. Он также анонсировал принятие новых законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики.Число совершенных мигрантами преступлений в России по итогам первого квартала этого года снизилось почти на 40%, сообщал ранее Володин. По его данным, только в течение марта этого года из России за различные правонарушения были выдворены 14 тысяч мигрантов, тогда как за весь прошлый год этот показатель составил 72 тысячи человек.

