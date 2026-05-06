В России аннулировали 8 тысяч видов на жительство мигрантов за три месяца
2026-05-06T11:36
россия
государственная дума рф
вячеслав володин
мигранты
общество
закон и право
новости
россия, государственная дума рф, вячеслав володин, мигранты, общество, закон и право, новости
В России аннулировали 8 тысяч видов на жительство мигрантов с января по март – Володин

11:36 06.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В России за первые три месяца года аннулировали восемь тысяч видов на жительство иностранцев, а в первом квартале в страну въехало на 15% меньше мигрантов, чем годом ранее. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
"Свыше 8 тысяч ВНЖ мигрантов аннулировано за январь-март 2026 года. Это на 90% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Кроме того, существенно снизилось число выданных разрешений на временное проживание (РВП) – на 27,5%, видов на жительство (ВНЖ) – на 27,8%", – написал Володин в своем канале в МАКС.
В целом, по словам спикера Госдумы, в первом квартале года в Россию въехало на 15% меньше мигрантов, что стало следствием ужесточения миграционного законодательства.
Он также анонсировал принятие новых законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики.
"В том числе предлагается ввести норму, позволяющую аннулировать ВНЖ или РВП мигрантов, работающих менее 10 месяцев в течение года. Планируем в ходе весенней сессии выйти на ее принятие. Это позволит дополнительно усилить контроль за законностью пребывания в нашей стране мигрантов, их занятостью и доходами", – пояснил глава российского парламента.
Число совершенных мигрантами преступлений в России по итогам первого квартала этого года снизилось почти на 40%, сообщал ранее Володин. По его данным, только в течение марта этого года из России за различные правонарушения были выдворены 14 тысяч мигрантов, тогда как за весь прошлый год этот показатель составил 72 тысячи человек.
