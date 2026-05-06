В парке аттракционов в Евпатории вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в среду в парке аттракционов "Авангард" в Евпатории, возгорание ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.05.2026
В Евпатории загорелся парк аттракционов
17:49 06.05.2026 (обновлено: 19:23 06.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул в среду в парке аттракционов "Авангард" в Евпатории, возгорание ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба крымского главка МЧС России.
"Поступило сообщение о задымлении на территории парка Авангард по адресу: г. Евпатория, ул. Фрунзе. Направлены: два отделения 22-й пожарно-спасательной части", – сказано в сообщении.
На месте сотрудники МЧС ликвидировали возгорание дизель-генератора на открытой территории на площади 15 квадратных метров, уточнили в ведомстве.
По версии дознавателей МЧС России, предварительная причина возгорания – проведение сварочных работ металлических конструкций батута вблизи горючих материалов. Виновникам пожара грозит административная ответственность и штраф за нарушение требований пожарной безопасности, также проинформировали в МЧС.
