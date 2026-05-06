В парке аттракционов в Евпатории вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в среду в парке аттракционов "Авангард" в Евпатории, возгорание ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.05.2026

2026-05-06T17:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул в среду в парке аттракционов "Авангард" в Евпатории, возгорание ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба крымского главка МЧС России.На месте сотрудники МЧС ликвидировали возгорание дизель-генератора на открытой территории на площади 15 квадратных метров, уточнили в ведомстве.По версии дознавателей МЧС России, предварительная причина возгорания – проведение сварочных работ металлических конструкций батута вблизи горючих материалов. Виновникам пожара грозит административная ответственность и штраф за нарушение требований пожарной безопасности, также проинформировали в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На севере Крыма загорелись постройки в частном домеВ Крыму потушили 35 пожаровШалость с огнем: в Крыму на пожаре спасли двух детей

новости крыма, евпатория, происшествия, гу мчс рф по республике крым, пожар