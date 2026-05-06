В Омской области 14 школьников отравились из-за утечки на газопроводе
В Омской области 14 школьников отравились из-за утечки на газопроводе

В Омской области 14 школьников отравились из-за утечки на газопроводе – губернатор

12:22 06.05.2026 (обновлено: 12:25 06.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Группа школьников пострадала в Омской области из-за утечки природного газа на газопроводе. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
"Сегодня в Таре недалеко от ИТ-клуба, где в это время на экскурсии находились дети, во время работ на газопроводе произошла утечка природного газа. Ребят оперативно эвакуировали, им оказывается необходимая медицинская помощь", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
По его данным, жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
Проверку о соблюдении федерального законодательства в деятельности подрядной организации, проводившей пусконаладочные работы на газопроводе, открыла Тарская межрайонная прокуратура Омской области, сообщил в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, дети находились в кабинете информатики школы №3, вблизи которой утром рабочие начали проводить опрессовку участка газовода.
"Дети почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью с жалобами на головокружение. В настоящее время большая часть из обратившихся после осмотра отпущена домой", – сообщили в пресс-службе.
По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
От отравления газом пострадали 14 детей и педагог, уточнили в РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.
