В Омской области 14 школьников отравились из-за утечки на газопроводе

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Группа школьников пострадала в Омской области из-за утечки природного газа на газопроводе. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.По его данным, жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Проверку о соблюдении федерального законодательства в деятельности подрядной организации, проводившей пусконаладочные работы на газопроводе, открыла Тарская межрайонная прокуратура Омской области, сообщил в пресс-службе ведомства.По данным ведомства, дети находились в кабинете информатики школы №3, вблизи которой утром рабочие начали проводить опрессовку участка газовода.По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.От отравления газом пострадали 14 детей и педагог, уточнили в РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

