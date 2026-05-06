В Омской области разбился самолет - РИА Новости Крым, 06.05.2026
В Омской области разбился самолет
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Легкомоторный самолет Аэропракт-22 разбился в Омской области. Об этом сообщает в среду пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.В результате катастрофы погибли два человека, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы."Погибли два человека", - говорится в сообщении. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флотаПассажирский самолет разбился в Африке – погибли 14 человекАН-2 совершил жесткую посадку в Волгоградской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Легкомоторный самолет Аэропракт-22 разбился в Омской области. Об этом сообщает в среду пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня около 13 часов местного времени вблизи деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района Омской области воздушное судно Аэропракт-22 совершило падение при выполнении авиационных работ, – сказано в канале ведомства в МАКС .

В результате катастрофы погибли два человека, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
"Погибли два человека", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
