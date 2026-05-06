В Крыму выявили более 500 фактов незаконной продажи ветпрепаратов

Больше 550 нарушений при продаже ветеринарных препаратов в интернете обнаружили специалисты Россельхознадзора в Крыму и Севастополе с начала года.

2026-05-06T21:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Больше 550 нарушений при продаже ветеринарных препаратов в интернете обнаружили специалисты Россельхознадзора в Крыму и Севастополе с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления.В числе незаконно распространяемых препаратов оказались широко используемые средства – противопаразитарные капли, антипаразитарные таблетки, обезболивающие препараты, лекарственное средство для лечения кожных заболеваний, а также различные препараты для дегельминтизации животных, уточнили специалисты.Ранее сообщалось, что Херсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым восемь туш баранины без документов. Опасная продукция уничтожена. Кроме того, стало известно, что около 100 кг опасной мясной и рыбной продукции уничтожено в одной их торговых сетей в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму упадут цены на клубнику и каким будет урожайОт зерна до молока: как ИИ в Крыму защищает рынок от опасных продуктовВ Крыму и Севастополе искали фантомные виноградники

