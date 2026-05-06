В Крыму выявили более 500 фактов незаконной продажи ветпрепаратов - РИА Новости Крым, 06.05.2026
В Крыму выявили более 500 фактов незаконной продажи ветпрепаратов
Больше 550 нарушений при продаже ветеринарных препаратов в интернете обнаружили специалисты Россельхознадзора в Крыму и Севастополе с начала года.
21:22 06.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Больше 550 нарушений при продаже ветеринарных препаратов в интернете обнаружили специалисты Россельхознадзора в Крыму и Севастополе с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления.
"С 1 января по 30 апреля специалисты Россельхознадзора выявили 564 факта нелегальной реализации ветеринарных препаратов. Предприниматели без соответствующих разрешительных документов размещали в интернете объявления о продаже лекарственных средств для животных", – сказано в сообщении.
В числе незаконно распространяемых препаратов оказались широко используемые средства – противопаразитарные капли, антипаразитарные таблетки, обезболивающие препараты, лекарственное средство для лечения кожных заболеваний, а также различные препараты для дегельминтизации животных, уточнили специалисты.
"Все выявленные нарушения переданы в Роскомнадзор для блокировки соответствующих сайтов. В территориальные управления Россельхознадзора направлено 14 официальных писем для принятия мер", – добавили в Россельхознадзоре.
Ранее сообщалось, что Херсонский бизнесмен пытался ввезти в Крым восемь туш баранины без документов. Опасная продукция уничтожена. Кроме того, стало известно, что около 100 кг опасной мясной и рыбной продукции уничтожено в одной их торговых сетей в Севастополе.
