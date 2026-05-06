В Крыму открыли мемориальную доску легендарному разведчику Быстролетову

В Крыму состоялась церемония открытия мемориальной доски легендарному советскому разведчику и писателю Дмитрию Быстролетову. Об этом сообщил глава парламента... РИА Новости Крым, 06.05.2026

2026-05-06T17:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Крыму состоялась церемония открытия мемориальной доски легендарному советскому разведчику и писателю Дмитрию Быстролетову. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.Константинов отметил, что тонкий ум и высокий профессионализм Быстролетова позволяли ему выполнять самые сложные задания, собирать данные о новейших западных вооружениях и даже добыть дипломатические шифры большинства европейских держав."Выдающиеся способности крымчанина и сегодня служат примером для российских разведчиков", – подчеркнул он.Кроме того, в Гвардейском после реконструкции открыт памятный знак на месте Братской могилы советских воинов. Работы выполнены за счет средств депутатов крымского парламента Госдумы России, попечителей мемориала "Концлагерь "Красный", предпринимателей и банков.Дмитрий Быстролетов родился в 1901 году в Крыму. С 1919 года находился в эмиграции, учился в Пражском университете. В 1924 году резидентура Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) привлекла Быстролетова к сотрудничеству для работы по эмиграции. В 1925 году он был оформлен на должность экономиста советского посольства в Праге. В период работы в столице Чехословакии провел несколько ценных вербовок.С 1930 года был направлен на нелегальную работу в Германию. Благодаря эффективным действиям Быстролетова по вербовке шифровальщиков дипведомства Великобритании были получены английские шифры и коды, еженедельные сборники шифртелеграмм Форин-офис, другие секретные документы и ценнейшая документальная информация.За время работы с другим агентом в период с 1930 по 1936 годы Быстролетов получил германские шифры и установил оперативный контакт с сотрудником 2-го бюро (военной разведкой) Генштаба Франции. От последнего были получены австрийские, а впоследствии – итальянские и турецкие шифрматериалы, а также секретные документы гитлеровской Германии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ко Дню Победы отмывают все памятники и монументыВ Крыму отреставрировали памятник на Братской могиле воинов-танкистовВ Севастополе перезахоронили останки 143 защитников города

