В Крыму открыли мемориальную доску легендарному разведчику Быстролетову - РИА Новости Крым, 06.05.2026
В Крыму состоялась церемония открытия мемориальной доски легендарному советскому разведчику и писателю Дмитрию Быстролетову. Об этом сообщил глава парламента... РИА Новости Крым, 06.05.2026
В Крыму открыли мемориальную доску советскому разведчику и писателю Дмитрию Быстролетову
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Крыму состоялась церемония открытия мемориальной доски легендарному советскому разведчику и писателю Дмитрию Быстролетову. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
"В селе Гвардейское Первомайского района открыта мемориальная доска местному жителю, легендарному советскому разведчику, переводчику, владевшему 22 иностранными языками, писателю Дмитрию Быстролетову. В планах – присвоить местной школе имя Дмитрия Александровича", – написал председатель Госсовета Крыма в своем канале в МАКС.
Константинов отметил, что тонкий ум и высокий профессионализм Быстролетова позволяли ему выполнять самые сложные задания, собирать данные о новейших западных вооружениях и даже добыть дипломатические шифры большинства европейских держав.
"Выдающиеся способности крымчанина и сегодня служат примером для российских разведчиков", – подчеркнул он.
Кроме того, в Гвардейском после реконструкции открыт памятный знак на месте Братской могилы советских воинов. Работы выполнены за счет средств депутатов крымского парламента Госдумы России, попечителей мемориала "Концлагерь "Красный", предпринимателей и банков.
Дмитрий Быстролетов родился в 1901 году в Крыму. С 1919 года находился в эмиграции, учился в Пражском университете. В 1924 году резидентура Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) привлекла Быстролетова к сотрудничеству для работы по эмиграции. В 1925 году он был оформлен на должность экономиста советского посольства в Праге. В период работы в столице Чехословакии провел несколько ценных вербовок.
С 1930 года был направлен на нелегальную работу в Германию. Благодаря эффективным действиям Быстролетова по вербовке шифровальщиков дипведомства Великобритании были получены английские шифры и коды, еженедельные сборники шифртелеграмм Форин-офис, другие секретные документы и ценнейшая документальная информация.
За время работы с другим агентом в период с 1930 по 1936 годы Быстролетов получил германские шифры и установил оперативный контакт с сотрудником 2-го бюро (военной разведкой) Генштаба Франции. От последнего были получены австрийские, а впоследствии – итальянские и турецкие шифрматериалы, а также секретные документы гитлеровской Германии.
