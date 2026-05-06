В Херсонской области ВСУ убили двух мирных жителей - РИА Новости Крым, 06.05.2026
В Херсонской области ВСУ убили двух мирных жителей
2026-05-06T14:16
2026-05-06T14:17
атаки всу
обстрелы всу
херсонская область
владимир сальдо
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки атаки киевского режима в Херсонской области привели к гибели двух мирных жителей. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо."В Алешках артобстрелы привели к гибели женщины 1969 года рождения и мужчины 1949 года рождения. Вследствие атак беспилотников повреждены объекты инфраструктуры в Новой Маячке, Новокаменке, Петропавловке и Суворове", - написал Сальдо в своем канале в МАКС.По его информации, враг также обстрелял Горностаевку, Заводовку, Каиры, Корсунку, Песчановку и Солонцы.Атакам беспилотников также подверглись Алешки, Днепряны, Казачьи Лагеря, Коханы, Костогрызово, Крынки, Новая Збурьевка, Новые Лагеря, Обрывка, Песчаное, Пролетарка, Саги, Тарасовка, Таврийское, Ушкалка, Янтарь.В минувшие праздничные выходные ВСУ убили двоих мирных жителей Херсонской области и 11 ранили.Во вторник ночью ВСУ атаковали Джанкой при помощи беспилотников. Погибли пять человек, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости Крым
2026
14:16 06.05.2026 (обновлено: 14:17 06.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки атаки киевского режима в Херсонской области привели к гибели двух мирных жителей. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
"В Алешках артобстрелы привели к гибели женщины 1969 года рождения и мужчины 1949 года рождения. Вследствие атак беспилотников повреждены объекты инфраструктуры в Новой Маячке, Новокаменке, Петропавловке и Суворове", - написал Сальдо в своем канале в МАКС.
По его информации, враг также обстрелял Горностаевку, Заводовку, Каиры, Корсунку, Песчановку и Солонцы.
Атакам беспилотников также подверглись Алешки, Днепряны, Казачьи Лагеря, Коханы, Костогрызово, Крынки, Новая Збурьевка, Новые Лагеря, Обрывка, Песчаное, Пролетарка, Саги, Тарасовка, Таврийское, Ушкалка, Янтарь.
В минувшие праздничные выходные ВСУ убили двоих мирных жителей Херсонской области и 11 ранили.
Во вторник ночью ВСУ атаковали Джанкой при помощи беспилотников. Погибли пять человек, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.
