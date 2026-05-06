В Европе начался дефицит лекарств

Сокращение химического производства привело к тому, что Европа больше не может выпускать жизненно необходимые лекарства.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Сокращение химического производства привело к тому, что Европа больше не может выпускать жизненно необходимые лекарства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.За последние три года европейская химическая промышленность закрыла около 7% производственных мощностей. При этом темпы закрытия заводов продолжают ускоряться, говорится в статье газеты. Одна из причин - наплыв более доступной химической продукции из Китая на европейский рынок. Ранее правительство Германии одобрило пакет мер по сокращению расходов на обязательное медицинское страхование с целью экономии. Согласно документу, масштабная реформа радикально урезает бюджеты врачей, больниц, аптек и фарминдустрии, привязывая их доходы к жестким лимитам. Вводимые меры также существенно бьют по кошелькам рядовых немцев.Также отмечалось, что государства-члены Евразийского экономического союза начинают ощущать нехватку лекарств и рост цен на медикаменты, возникшие из-за войны Ирана и США и перекрытия Ормузского пролива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минздраве Крыма рассказали о ситуации с важным препаратом для беременныхВ РФ упростили порядок получения лекарств для детей из многодетных семейВ Крыму ИИ помогает докторам лечить пациентов

