В Европе начался дефицит лекарств - РИА Новости Крым, 06.05.2026
В Европе начался дефицит лекарств
Сокращение химического производства привело к тому, что Европа больше не может выпускать жизненно необходимые лекарства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Сокращение химического производства привело к тому, что Европа больше не может выпускать жизненно необходимые лекарства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.За последние три года европейская химическая промышленность закрыла около 7% производственных мощностей. При этом темпы закрытия заводов продолжают ускоряться, говорится в статье газеты. Одна из причин - наплыв более доступной химической продукции из Китая на европейский рынок. Ранее правительство Германии одобрило пакет мер по сокращению расходов на обязательное медицинское страхование с целью экономии. Согласно документу, масштабная реформа радикально урезает бюджеты врачей, больниц, аптек и фарминдустрии, привязывая их доходы к жестким лимитам. Вводимые меры также существенно бьют по кошелькам рядовых немцев.Также отмечалось, что государства-члены Евразийского экономического союза начинают ощущать нехватку лекарств и рост цен на медикаменты, возникшие из-за войны Ирана и США и перекрытия Ормузского пролива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минздраве Крыма рассказали о ситуации с важным препаратом для беременныхВ РФ упростили порядок получения лекарств для детей из многодетных семейВ Крыму ИИ помогает докторам лечить пациентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Сокращение химического производства привело к тому, что Европа больше не может выпускать жизненно необходимые лекарства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.
"Химическое производство сократилось вплоть до того, что ряд лекарств может производить только одна компания. ЕС больше не может выпускать такие препараты, как парацетамол", - отмечает издание.
За последние три года европейская химическая промышленность закрыла около 7% производственных мощностей. При этом темпы закрытия заводов продолжают ускоряться, говорится в статье газеты. Одна из причин - наплыв более доступной химической продукции из Китая на европейский рынок.
Ранее правительство Германии одобрило пакет мер по сокращению расходов на обязательное медицинское страхование с целью экономии. Согласно документу, масштабная реформа радикально урезает бюджеты врачей, больниц, аптек и фарминдустрии, привязывая их доходы к жестким лимитам. Вводимые меры также существенно бьют по кошелькам рядовых немцев.
Также отмечалось, что государства-члены Евразийского экономического союза начинают ощущать нехватку лекарств и рост цен на медикаменты, возникшие из-за войны Ирана и США и перекрытия Ормузского пролива.
