В Европе начался дефицит лекарств
2026-05-06T11:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Сокращение химического производства привело к тому, что Европа больше не может выпускать жизненно необходимые лекарства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.За последние три года европейская химическая промышленность закрыла около 7% производственных мощностей. При этом темпы закрытия заводов продолжают ускоряться, говорится в статье газеты. Одна из причин - наплыв более доступной химической продукции из Китая на европейский рынок. Ранее правительство Германии одобрило пакет мер по сокращению расходов на обязательное медицинское страхование с целью экономии. Согласно документу, масштабная реформа радикально урезает бюджеты врачей, больниц, аптек и фарминдустрии, привязывая их доходы к жестким лимитам. Вводимые меры также существенно бьют по кошелькам рядовых немцев.Также отмечалось, что государства-члены Евразийского экономического союза начинают ощущать нехватку лекарств и рост цен на медикаменты, возникшие из-за войны Ирана и США и перекрытия Ормузского пролива.
Европа больше не может выпускать основные лекарства - СМИ