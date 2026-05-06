В Екатеринбурге обрушилась часть крыши в учебном заведении
В Екатеринбурге часть кровли в одном из учебных заведений обрушилась на 400 квадратных метрах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской... РИА Новости Крым, 06.05.2026
2026-05-06T15:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Екатеринбурге часть кровли в одном из учебных заведений обрушилась на 400 квадратных метрах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.Уточняется, что до момента приезда спасателей из здания успели эвакуироваться 97 человек. Наличие в момент обрушения в помещении людей уточняется, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что кровля цеха завода по производству металлоконструкций обрушилась из-за тяжести снега и льда на площади 1200 квадратных метров в Тульской области.Также отмечалось, что в Краснинском округе Липецкой области из-за обрушения кровли на предприятии "Моторинвест" был объявлен режим ЧС. Спасатели извлекли из-под завалов пятерых человек.
екатеринбург, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Часть кровли учебного заведения обрушилась в Екатеринбурге