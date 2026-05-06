В Берлине запретили символику СССР и России на День Победы
2026-05-06T17:39
17:39 06.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Власти Берлина запретили демонстрацию и ношение советской и российской символики, включая георгиевские ленты, на городских военных мемориалах 8 и 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение столичной полиции.

"В период с 06:00 8 мая до 22:00 9 мая 2026 года запрещается ношение военной формы и элементов формы, ношение военных знаков отличия, одиночная или акцентированная демонстрация букв V или Z, демонстрация георгиевских ленточек, демонстрация знамен и флагов с привязкой к России, флагов Беларуси, Чеченской Республики, а также изображений их руководителей", – говорится в заявлении.

Также под запрет попали флаг СССР, российские и советские военные флаги, демонстрация изображений территории Украины без Донбасса, флаги Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Кроме того, запрещено воспроизводить и исполнять российские и военные песни и марши.
Частично ограничения не распространяются на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.
Запрет будут действовать на советском военном мемориале в Трептов-парке, советском военном мемориале в Тиргартене и советском военном мемориале в Шенхольцер-Хайде в Панкове.
В Берлине 8 и 9 мая запланировано множество памятных мероприятий. Так, согласно списку собраний в земле Берлин, 9 мая должно пройти торжественное траурное шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших в ходе Второй мировой войны. Участники шествия соберутся на площади перед Бранденбургскими воротами, колонна пройдет до Советского мемориала в Тиргартене.
