В Берлине запретили символику СССР и России на День Победы

Власти Берлина запретили демонстрацию и ношение советской и российской символики, включая георгиевские ленты, на городских военных мемориалах 8 и 9 мая.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Власти Берлина запретили демонстрацию и ношение советской и российской символики, включая георгиевские ленты, на городских военных мемориалах 8 и 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение столичной полиции.Также под запрет попали флаг СССР, российские и советские военные флаги, демонстрация изображений территории Украины без Донбасса, флаги Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.Кроме того, запрещено воспроизводить и исполнять российские и военные песни и марши.Частично ограничения не распространяются на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.Запрет будут действовать на советском военном мемориале в Трептов-парке, советском военном мемориале в Тиргартене и советском военном мемориале в Шенхольцер-Хайде в Панкове.В Берлине 8 и 9 мая запланировано множество памятных мероприятий. Так, согласно списку собраний в земле Берлин, 9 мая должно пройти торжественное траурное шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших в ходе Второй мировой войны. Участники шествия соберутся на площади перед Бранденбургскими воротами, колонна пройдет до Советского мемориала в Тиргартене.

