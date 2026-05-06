https://crimea.ria.ru/20260506/v-berline-zapretili-simvoliku-sssr-i-rossii-na-den-pobedy-1155807389.html
В Берлине запретили символику СССР и России на День Победы
В Берлине запретили символику СССР и России на День Победы - РИА Новости Крым, 06.05.2026
В Берлине запретили символику СССР и России на День Победы
Власти Берлина запретили демонстрацию и ношение советской и российской символики, включая георгиевские ленты, на городских военных мемориалах 8 и 9 мая. Об этом РИА Новости Крым, 06.05.2026
2026-05-06T17:39
2026-05-06T17:39
2026-05-06T17:39
берлин
германия
великая отечественная война
новости
ссср
россия
память
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110092/69/1100926958_0:0:2940:1653_1920x0_80_0_0_6bb3aefe3b6e65e2271f9d3a5f41a88e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Власти Берлина запретили демонстрацию и ношение советской и российской символики, включая георгиевские ленты, на городских военных мемориалах 8 и 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение столичной полиции.Также под запрет попали флаг СССР, российские и советские военные флаги, демонстрация изображений территории Украины без Донбасса, флаги Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.Кроме того, запрещено воспроизводить и исполнять российские и военные песни и марши.Частично ограничения не распространяются на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.Запрет будут действовать на советском военном мемориале в Трептов-парке, советском военном мемориале в Тиргартене и советском военном мемориале в Шенхольцер-Хайде в Панкове.В Берлине 8 и 9 мая запланировано множество памятных мероприятий. Так, согласно списку собраний в земле Берлин, 9 мая должно пройти торжественное траурное шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших в ходе Второй мировой войны. Участники шествия соберутся на площади перед Бранденбургскими воротами, колонна пройдет до Советского мемориала в Тиргартене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парады во дворах и киномарафон: как Севастополь отметит День ПобедыБессмертный полк прошел по ВашингтонуФото нацистов в форме Красной армии: как атакуют сайт "Бессмертного полка"
берлин
германия
ссср
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110092/69/1100926958_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4392182f0d390b4fb1f6ce9b4827089.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
берлин, германия, великая отечественная война, новости, ссср, россия, память
В Берлине запретили символику СССР и России на День Победы
Власти Берлина запретили ношение советской и российской символики 8 и 9 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Власти Берлина запретили демонстрацию и ношение советской и российской символики, включая георгиевские ленты, на городских военных мемориалах 8 и 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение столичной полиции.
"В период с 06:00 8 мая до 22:00 9 мая 2026 года запрещается ношение военной формы и элементов формы, ношение военных знаков отличия, одиночная или акцентированная демонстрация букв V или Z, демонстрация георгиевских ленточек, демонстрация знамен и флагов с привязкой к России, флагов Беларуси, Чеченской Республики, а также изображений их руководителей", – говорится в заявлении.
Также под запрет попали флаг СССР, российские и советские военные флаги, демонстрация изображений территории Украины без Донбасса, флаги Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Кроме того, запрещено воспроизводить и исполнять российские и военные песни и марши.
Частично ограничения не распространяются на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.
Запрет будут действовать на советском военном мемориале в Трептов-парке, советском военном мемориале в Тиргартене и советском военном мемориале в Шенхольцер-Хайде в Панкове.
В Берлине 8 и 9 мая запланировано множество памятных мероприятий. Так, согласно списку собраний в земле Берлин, 9 мая должно пройти торжественное траурное шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших в ходе Второй мировой войны. Участники шествия соберутся на площади перед Бранденбургскими воротами, колонна пройдет до Советского мемориала в Тиргартене.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: