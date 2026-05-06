Уголовное дело возбуждено после отравления школьников газом в Омской области
2026-05-06T13:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело по двум статьям возбуждено после отравления школьников природным газом в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.В среду днем группа детей пострадала в Омской области из-за утечки на газопроводе рядом со зданием школы. Сообщалось, что отравились 14 детей, их жизни и здоровью ничего не угрожает.По данным ведомства, состояние детей оценивается как удовлетворительное. Уточняется, что дело возбуждено по статьям об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о халатности. Следствию предстоит установить все обстоятельства и причины ЧП.
СК завел уголовное дело после отравления школьников газом в Омской области