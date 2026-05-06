Удары ВСУ по Джанкою являются актом терроризма – Захарова
2026-05-06T10:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары киевского режима по Джанкою актом терроризма.Во вторник ночью ВСУ атаковали Джанкой при помощи беспилотников. Погибли пять человек, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Прокуратура поставила на контроль соблюдение прав жителей после удара украинских беспилотников по городу и открыла горячую линию. Преступление ВСУ против жителей Крыма расследует Следственный комитет России.Комментируя удар ВСУ на Джанкою посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее заявил, что Киеву не нужен режим прекращения огня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев: только страх у Европы может предотвратить большую бойнюЯдерные учения стран НАТО у границ РФ на Балтике: что задумала ЕвропаВступятся ли США за Европу в случае конфликта с Россией - ответ Медведева
