Удары ВСУ по Джанкою являются актом терроризма – Захарова - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Удары ВСУ по Джанкою являются актом терроризма – Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары киевского режима по Джанкою актом терроризма. РИА Новости Крым, 06.05.2026
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
джанкой
атака всу на джанкой 5 мая 2026 года
атаки всу
атаки всу на крым
крым
новости крыма
происшествия
Удары ВСУ по Джанкою являются актом терроризма – Захарова

Захарова назвала актом терроризма атаку ВСУ на Джанкой

10:57 06.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары киевского режима по Джанкою актом терроризма.
Во вторник ночью ВСУ атаковали Джанкой при помощи беспилотников. Погибли пять человек, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Прокуратура поставила на контроль соблюдение прав жителей после удара украинских беспилотников по городу и открыла горячую линию. Преступление ВСУ против жителей Крыма расследует Следственный комитет России.
"Акт терроризма киевского режима, который в неонацистом угаре активизировался перед 9 мая", - сказала в комментарии РИА Новости Захарова.
Комментируя удар ВСУ на Джанкою посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее заявил, что Киеву не нужен режим прекращения огня.
