Удар ВСУ по Джанкою и открытие Ормузского пролива: главное за день
Беспилотники ВСУ атаковали Джанкой в Крыму – погибли пять человек. В МИД Ирана заявил о возможности открыть Ормузский пролив в кратчайшие сроки. В российских... РИА Новости Крым, 06.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали Джанкой в Крыму – погибли пять человек. В МИД Ирана заявил о возможности открыть Ормузский пролив в кратчайшие сроки. В российских регионах задержали пятерых агентов спецслужб Украины. В Омской области разбился легкомоторный самолет – погибли два человека. На сайте "Бессмертного полка" пытаются размещать фото фашистов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Удар ВСУ по Джанкою

Пять человек погибли из-за удара украинских беспилотников по Джанкою на севере Крыма. Глава республики Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что власти региона окажут семьям всю необходимую помощь и поддержку.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал случившееся большой трагедией, и добавил, что расценивает атаки ВСУ как попытку омрачить праздник Великой Победы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары по Джанкою актом терроризма. По ее словам, киевский режим в неонацистом угаре активизировался перед 9 мая.
Возможная разблокировка Ормузского пролива

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с китайским коллегой Ван И заявил, что сейчас имеется возможность в кратчайшие сроки урегулировать проблему открытия Ормузского пролива.
По словам Аракчи, политический кризис нельзя решить военными средствами. Ирану нужна только справедливая и всеобъемлющая сделка с США.
США, в свою очередь, временно приостановили сопровождение судов в Ормузском проливе в рамках объявленной операции "Свобода" по просьбе Пакистана и ряда других стран, заявил американский президент Дональд Трамп.
Задержания украинских шпионов

ФСБ задержала пятерых агентов украинских спецслужб в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани.
По заданию Киева они осуществляли сбор информации в отношении объектов оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры, а также российских военнослужащих, принимающих участие в СВО. Собранные данные далее планировали использовать для диверсионно-террористических актов.
Авиакатастрофа в Омской области

Легкомоторный самолет Аэропракт-22 разбился в Омской области. На его борту находились два человека, оба погибли.
По данным Следственного комитета, самолет вылетел с площадки около деревни Кошкаево. После сообщения пилота о намерении вернуться в точку взлета связь с воздушным судном была потеряна.
Обломки воздушного судна обнаружены в четырех километрах от места взлета.
Уголовное дело открыто по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.
Провокации против "Бессмертного полка"

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по информации о попытках дискредитации акции "Бессмертный полк".
По данным СК, на сайте Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения в память о героях Великой Отечественной войны "Бессмертный полк России" фиксируются попытки размещения отретушированных фото фашистов в форме солдат Красной армии.
По словам организаторов шествия, данные действия являются попыткой дискредитации акции.
