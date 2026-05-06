Удар ВСУ по Джанкою и открытие Ормузского пролива: главное за день

Беспилотники ВСУ атаковали Джанкой в Крыму – погибли пять человек. В МИД Ирана заявил о возможности открыть Ормузский пролив в кратчайшие сроки. В российских... РИА Новости Крым, 06.05.2026

2026-05-06T22:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали Джанкой в Крыму – погибли пять человек. В МИД Ирана заявил о возможности открыть Ормузский пролив в кратчайшие сроки. В российских регионах задержали пятерых агентов спецслужб Украины. В Омской области разбился легкомоторный самолет – погибли два человека. На сайте "Бессмертного полка" пытаются размещать фото фашистов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по ДжанкоюПять человек погибли из-за удара украинских беспилотников по Джанкою на севере Крыма. Глава республики Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что власти региона окажут семьям всю необходимую помощь и поддержку.Спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал случившееся большой трагедией, и добавил, что расценивает атаки ВСУ как попытку омрачить праздник Великой Победы.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары по Джанкою актом терроризма. По ее словам, киевский режим в неонацистом угаре активизировался перед 9 мая.Возможная разблокировка Ормузского проливаМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с китайским коллегой Ван И заявил, что сейчас имеется возможность в кратчайшие сроки урегулировать проблему открытия Ормузского пролива.По словам Аракчи, политический кризис нельзя решить военными средствами. Ирану нужна только справедливая и всеобъемлющая сделка с США.США, в свою очередь, временно приостановили сопровождение судов в Ормузском проливе в рамках объявленной операции "Свобода" по просьбе Пакистана и ряда других стран, заявил американский президент Дональд Трамп.Задержания украинских шпионовФСБ задержала пятерых агентов украинских спецслужб в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани.По заданию Киева они осуществляли сбор информации в отношении объектов оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры, а также российских военнослужащих, принимающих участие в СВО. Собранные данные далее планировали использовать для диверсионно-террористических актов.Авиакатастрофа в Омской областиЛегкомоторный самолет Аэропракт-22 разбился в Омской области. На его борту находились два человека, оба погибли.По данным Следственного комитета, самолет вылетел с площадки около деревни Кошкаево. После сообщения пилота о намерении вернуться в точку взлета связь с воздушным судном была потеряна.Обломки воздушного судна обнаружены в четырех километрах от места взлета.Уголовное дело открыто по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.Провокации против "Бессмертного полка"Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по информации о попытках дискредитации акции "Бессмертный полк".По данным СК, на сайте Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения в память о героях Великой Отечественной войны "Бессмертный полк России" фиксируются попытки размещения отретушированных фото фашистов в форме солдат Красной армии.По словам организаторов шествия, данные действия являются попыткой дискредитации акции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

