Удар по Киеву будет нанесен в случае атак ВСУ в дни празднования Великой Победы – МИД
Удары по центрам принятия решений в Киеве будут нанесены в случае атак ВСУ в День Победы

21:31 06.05.2026 (обновлено: 21:43 06.05.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В случае атак ВСУ на Москву во время празднования Дня Победы 9 мая Вооруженные силы РФ нанесут ответный удар по Киеву, в том числе по центрам принятия решений. Соответствующую ноту МИД России направил во все аккредитованные зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
В МИД России напомнили, что 4 мая Министерство обороны РФ опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы в Великой Отечественной войне.
"МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами РФ ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы", – говорится в ноте.
Также российские дипломатические представительства за рубежом информируют об этом страны аккредитации и международные организации, указала Захарова.
Дипломат подчеркнула: если в странах ЕС думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы и агрессивные заявления Владимира Зеленского, то они жестоко ошибаются.
"В данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны РФ от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Перемирие на День Победы

29 апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера о готовности объявить перемирие на Украине на период празднования Дня Победы.
30 апреля Зеленский поручил выяснить у властей США детали российского предложения о перемирии, но спустя сутки реакции от Украины на возможное предложение не последовало.
В Кремле тогда заявили, что Москва не нуждается в ответе Киева, поскольку это решение российского лидера, и оно будет реализовываться.
4 мая Зеленский пригрозил атаковать парад Победы в Москве.
Минобороны России 4 мая сообщило, что в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина 8 и 9 мая объявлено перемирие в честь празднования Дня Победы. Как отмечено в заявлении, Москва рассчитывает на то, что Киев последует ее примеру. В МО РФ также подчеркнули, что российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины, если киевский режим попытается сорвать празднование 9 Мая.
