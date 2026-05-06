Удар по Киеву будет нанесен в случае атак ВСУ в дни празднования Великой Победы – МИД

В случае атак ВСУ на Москву во время празднования Дня Победы 9 мая Вооруженные силы РФ нанесут ответный удар по Киеву, в том числе по центрам принятия решений... РИА Новости Крым, 06.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В случае атак ВСУ на Москву во время празднования Дня Победы 9 мая Вооруженные силы РФ нанесут ответный удар по Киеву, в том числе по центрам принятия решений. Соответствующую ноту МИД России направил во все аккредитованные зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.В МИД России напомнили, что 4 мая Министерство обороны РФ опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы в Великой Отечественной войне.Также российские дипломатические представительства за рубежом информируют об этом страны аккредитации и международные организации, указала Захарова.Дипломат подчеркнула: если в странах ЕС думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы и агрессивные заявления Владимира Зеленского, то они жестоко ошибаются.Перемирие на День Победы29 апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера о готовности объявить перемирие на Украине на период празднования Дня Победы.30 апреля Зеленский поручил выяснить у властей США детали российского предложения о перемирии, но спустя сутки реакции от Украины на возможное предложение не последовало.В Кремле тогда заявили, что Москва не нуждается в ответе Киева, поскольку это решение российского лидера, и оно будет реализовываться.4 мая Зеленский пригрозил атаковать парад Победы в Москве.Минобороны России 4 мая сообщило, что в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина 8 и 9 мая объявлено перемирие в честь празднования Дня Победы. Как отмечено в заявлении, Москва рассчитывает на то, что Киев последует ее примеру. В МО РФ также подчеркнули, что российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины, если киевский режим попытается сорвать празднование 9 Мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перемирие для эскалации: кто использует Зеленского для провокации удара по КиевуВерить нельзя: в Крыму ответили на объявление Зеленским режима тишиныПеремирие между РФ и Украиной на День Победы: какую игру ведет Зеленский

