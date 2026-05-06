Трамп приостановил сопровождение судов в Ормузском проливе
Америка временно приостановила сопровождение судов в Ормузском проливе в рамках объявленной операции "Свобода" по просьбе Пакистана и ряда других стран. Об этом РИА Новости Крым, 06.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Америка временно приостановила сопровождение судов в Ормузском проливе в рамках объявленной операции "Свобода" по просьбе Пакистана и ряда других стран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.Глава Белого дома ранее анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. В рамках операции США задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.Глава комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента ИРИ Эбрахим Азизи предупредил, что любое вмешательство в режим судоходства через пролив станет нарушением перемирия.По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, у США в Ближневосточном регионе осталось менее десяти эсминцев, и их точно не хватит для прорыва Ормузского пролива. Операцию начали как попытку в очередной раз оказать давление на Иран и поиграть на динамике нефтяных цен. 3 мая сообщалось, что Тегеран передал Вашингтону план по урегулированию конфликта, состоящий из 14 пунктов.В ответ президент США Дональд Трамп в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan заявил, что изучил новое предложение Ирана по урегулированию конфликта и назвал его "неприемлемым".Агентство Блумберг со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов сообщило, что судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне отказа Трампа принимать мирный план Ирана и возможности возобновления ударов по исламской республике.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда США "дают заднюю": что показал миру конфликт вокруг ИранаПока получается цугцванг: чем обернется операция США по прорыву Ормуза – мнениеОперация "Свобода": США задействуют эсминцы и тысячи военных в Ормузском проливе
США на короткий период приостановили сопровождение судов в Ормузском проливе - Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Америка временно приостановила сопровождение судов в Ормузском проливе в рамках объявленной операции "Свобода" по просьбе Пакистана и ряда других стран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Глава Белого дома ранее анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. В рамках операции
США задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.
"Опираясь также на тот факт, что был достигнут значительный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана, мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии "Проект свобода" будет приостановлена на короткий период времени, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение", — цитирует Трампа дома РИА Новости.
Глава комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента ИРИ Эбрахим Азизи предупредил, что любое вмешательство в режим судоходства через пролив станет нарушением перемирия.
По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, у США в Ближневосточном регионе осталось менее десяти эсминцев, и их точно не хватит для прорыва Ормузского пролива. Операцию начали как попытку в очередной раз оказать давление на Иран и поиграть на динамике нефтяных цен.
3 мая сообщалось, что Тегеран передал Вашингтону план по урегулированию конфликта
, состоящий из 14 пунктов.
В ответ президент США Дональд Трамп в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan заявил, что изучил новое предложение Ирана по урегулированию конфликта и назвал его "неприемлемым"
Агентство Блумберг со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов сообщило, что судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне отказа Трампа принимать мирный план Ирана и возможности возобновления ударов по исламской республике.
