Трамп приостановил сопровождение судов в Ормузском проливе

2026-05-06T06:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Америка временно приостановила сопровождение судов в Ормузском проливе в рамках объявленной операции "Свобода" по просьбе Пакистана и ряда других стран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.Глава Белого дома ранее анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. В рамках операции США задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.Глава комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента ИРИ Эбрахим Азизи предупредил, что любое вмешательство в режим судоходства через пролив станет нарушением перемирия.По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, у США в Ближневосточном регионе осталось менее десяти эсминцев, и их точно не хватит для прорыва Ормузского пролива. Операцию начали как попытку в очередной раз оказать давление на Иран и поиграть на динамике нефтяных цен. 3 мая сообщалось, что Тегеран передал Вашингтону план по урегулированию конфликта, состоящий из 14 пунктов.В ответ президент США Дональд Трамп в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan заявил, что изучил новое предложение Ирана по урегулированию конфликта и назвал его "неприемлемым".Агентство Блумберг со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов сообщило, что судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне отказа Трампа принимать мирный план Ирана и возможности возобновления ударов по исламской республике.

