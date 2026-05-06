Трамп назвал условие для соглашения между Ираном и США

Передача в США находящегося у Ирана обогащенного урана – условие будущего соглашения сторон, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 06.05.2026

2026-05-06T18:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Передача в США находящегося у Ирана обогащенного урана – условие будущего соглашения сторон, заявил американский президент Дональд Трамп.В интервью изданию PBS главу Белого дома попросили прокомментировать сообщения, что по условиям будущей сделки Иран, возможно, передаст свой высокообогащенный уран в США.Американский лидер добавил, что Иран также должен будет на длительный срок отказаться от использования инфраструктуры по обогащению ядерного материала.3 мая сообщалось, что Тегеран передал Вашингтону план по урегулированию конфликта, состоящий из 14 пунктов.В ответ президент США Дональд Трамп в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan заявил, что изучил новое предложение Ирана по урегулированию конфликта и назвал его "неприемлемым".

