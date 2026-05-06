Трамп назвал условие для соглашения между Ираном и США

Трамп назвал условием для соглашения между Ираном и США передачу урана

18:29 06.05.2026 (обновлено: 18:31 06.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Передача в США находящегося у Ирана обогащенного урана – условие будущего соглашения сторон, заявил американский президент Дональд Трамп.
В интервью изданию PBS главу Белого дома попросили прокомментировать сообщения, что по условиям будущей сделки Иран, возможно, передаст свой высокообогащенный уран в США.
"Он (обогащенный уран Ирана – ред.) отправится в Соединенные Штаты", – цитирует Трампа РИА Новости.
Американский лидер добавил, что Иран также должен будет на длительный срок отказаться от использования инфраструктуры по обогащению ядерного материала.
3 мая сообщалось, что Тегеран передал Вашингтону план по урегулированию конфликта, состоящий из 14 пунктов.
В ответ президент США Дональд Трамп в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan заявил, что изучил новое предложение Ирана по урегулированию конфликта и назвал его "неприемлемым".
