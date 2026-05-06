Рейтинг@Mail.ru
Стрельба и реактивное бомбометание – в Севастополе тренируется флот - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260506/strelba-i-reaktivnoe-bombometanie--v-sevastopole-treniruetsya-flot-1155776257.html
Стрельба и реактивное бомбометание – в Севастополе тренируется флот
Стрельба и реактивное бомбометание – в Севастополе тренируется флот - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Стрельба и реактивное бомбометание – в Севастополе тренируется флот
В Севастополе военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. В городе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба, предупредил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 06.05.2026
2026-05-06T08:21
2026-05-06T08:21
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138183236_0:0:1617:909_1920x0_80_0_0_c4faad952f2e73ebe0c3c57e944cbb23.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. В городе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что учения проходят в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138183236_0:0:1213:909_1920x0_80_0_0_080a3946005fb40747ca0784ba3f80c6.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя
Стрельба и реактивное бомбометание – в Севастополе тренируется флот

В Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов - Развожаев

08:21 06.05.2026
 
© Министерство обороны РФУчения флота. Архивное фото
Учения флота. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. В городе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
Он уточнил, что учения проходят в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи.
"Ориентировочно до 23:00 флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводными диверсионными силами и средствами – ред.). Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание", - написал губернатор в МАКС.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:49Крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы за дедушкины патроны
08:34Для нас это большая трагедия – Константинов об атаке ВСУ на Джанкой
08:21Стрельба и реактивное бомбометание – в Севастополе тренируется флот
08:13Когда в Крыму упадут цены на клубнику и каким будет урожай
07:52Последняя глава Великой Отечественной: как Красная армия освободила Прагу
07:3153 беспилотника сбили над Крымом и четырьмя регионами
07:29Люди ждали: завершено строительство канализации в Старом городе Симферополя
06:57Атака ВСУ на Джанкой: прокуратура контролирует права людей
06:40Георгий Победоносец: след святого на крымской земле
06:29Трамп приостановил сопровождение судов в Ормузском проливе
06:08Воды хватит: водохранилища Крыма за зиму наполнились почти на 100%
00:25Пять человек погибли после удара ВСУ по Джанкою в Крыму
00:01Тепло возвращается: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 6 мая
23:27В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:54Количество сбитых над Севастополем целей выросло втрое
22:42Массированные удары ВСУ и меры безопасности в Крыму на 9 мая: главное за день
22:30ВСУ атакуют Крым – Аксенов
22:14В Севастополе работает ПВО – военные отражают удар ВСУ
21:59Перемирие для эскалации: кто использует Зеленского для провокации удара по Киеву
Лента новостейМолния