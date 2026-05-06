https://crimea.ria.ru/20260506/strelba-i-reaktivnoe-bombometanie--v-sevastopole-treniruetsya-flot-1155776257.html
Стрельба и реактивное бомбометание – в Севастополе тренируется флот
Стрельба и реактивное бомбометание – в Севастополе тренируется флот - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Стрельба и реактивное бомбометание – в Севастополе тренируется флот
В Севастополе военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. В городе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба, предупредил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 06.05.2026
2026-05-06T08:21
2026-05-06T08:21
2026-05-06T08:21
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138183236_0:0:1617:909_1920x0_80_0_0_c4faad952f2e73ebe0c3c57e944cbb23.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. В городе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что учения проходят в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138183236_0:0:1213:909_1920x0_80_0_0_080a3946005fb40747ca0784ba3f80c6.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя
Стрельба и реактивное бомбометание – в Севастополе тренируется флот
В Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов - Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. В городе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
Он уточнил, что учения проходят в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи.
"Ориентировочно до 23:00 флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводными диверсионными силами и средствами – ред.). Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание", - написал губернатор в МАКС.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.