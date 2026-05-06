https://crimea.ria.ru/20260506/strelba-i-reaktivnoe-bombometanie--v-sevastopole-treniruetsya-flot-1155776257.html

Стрельба и реактивное бомбометание – в Севастополе тренируется флот

Стрельба и реактивное бомбометание – в Севастополе тренируется флот - РИА Новости Крым, 06.05.2026

Стрельба и реактивное бомбометание – в Севастополе тренируется флот

В Севастополе военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. В городе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба, предупредил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 06.05.2026

2026-05-06T08:21

2026-05-06T08:21

2026-05-06T08:21

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138183236_0:0:1617:909_1920x0_80_0_0_c4faad952f2e73ebe0c3c57e944cbb23.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. В городе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что учения проходят в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя