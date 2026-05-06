США ударили по танкеру Ирана в районе Оманского залива

Военные США вывели из строя танкер под иранским флагом в районе Оманского залива, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление центрального командования... РИА Новости Крым, 06.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Военные США вывели из строя танкер под иранским флагом в районе Оманского залива, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление центрального командования американских вооруженных сил.Как утверждают в Пентагоне, за танкером M/T Hasna наблюдали во время его прохождения через международные воды по пути в иранский порт. Американцы предупредили судно о нарушении блокады.В командовании добавили, что американская блокада против судов, пытающихся войти в иранские порты или покинуть их, остается в силе.Военные США начали морскую блокаду Ирана 13 апреля. Как утверждает Вашингтон, не связанные с Ираном корабли могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану.Американский президент Дональд Трамп ранее анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. В рамках операции США задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.Позже США временно приостановила сопровождение судов в Ормузском проливе по просьбе Пакистана и ряда других стран.

