США ударили по танкеру Ирана в районе Оманского залива
Военные США вывели из строя танкер под иранским флагом в районе Оманского залива, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление центрального командования... РИА Новости Крым, 06.05.2026
2026-05-06T20:55
20:55 06.05.2026 (обновлено: 21:10 06.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Военные США вывели из строя танкер под иранским флагом в районе Оманского залива, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление центрального командования американских вооруженных сил.
Как утверждают в Пентагоне, за танкером M/T Hasna наблюдали во время его прохождения через международные воды по пути в иранский порт. Американцы предупредили судно о нарушении блокады.
"После того, как экипаж Hasna не выполнил неоднократные предупреждения, американские силы вывели из строя руль танкера, произведя несколько выстрелов из 20-мм пушки (истребителя — ред.) ВМС США F/A-18 Super Hornet, запущенного с (авианосца — ред.) Abraham Lincoln. Hasna больше не следует по маршруту в Иран", – говорится в публикации.
В командовании добавили, что американская блокада против судов, пытающихся войти в иранские порты или покинуть их, остается в силе.
Военные США начали морскую блокаду Ирана 13 апреля. Как утверждает Вашингтон, не связанные с Ираном корабли могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану.
Американский президент Дональд Трамп ранее анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. В рамках операции
США задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.
Позже США временно приостановила сопровождение судов
в Ормузском проливе по просьбе Пакистана и ряда других стран.
