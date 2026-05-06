Ситуация угрожающая: Кличко обвиняет власти Украины в бездействии

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил центральную украинскую власть в отсутствии помощи с решением проблемы отопления города и предрек угрожающую ситуацию следующей... РИА Новости Крым, 06.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил центральную украинскую власть в отсутствии помощи с решением проблемы отопления города и предрек угрожающую ситуацию следующей зимой.Он пояснил, что Киев ведет подготовку к следующей зиме, но центральная власть, публично обещая помощь, на самом деле ничего не делает."Министерство развития общин и территорий пообещало государственное финансирование и именно предложило подрядчиков для восстановительных работ на ТЭЦ-5. Теперь, когда прошло время, государство, фактически, умывает руки. В министерстве заявили, мол, это дело только Киева", – пояснил мэр украинской столицы.В этой ситуации, по его словам, Киеву необходимо срочно найти еще 3 млрд гривен (более 6,6 млрд рублей – ред.), а в целом на закупку оборудования и создание резервной системы теплоснабжения для ТЭЦ-5 нужно около 9 млрд грн.Между мэром Киева и главой киевского режима Владимиром Зеленским в начале марта вспыхнул конфликт. Зеленский обвинил Кличко в недостаточной подготовке к прошедшей зиме. Обвинения Кличко опроверг. И напомнил, что Киев нуждается в участии и помощи государства. При этом ситуацию в Киеве с теплом, светом и водой минувшей зимой Кличко назвал катастрофой.В феврале ряд украинских СМИ сообщал, что в результате атаки произошел пожар на киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Тогда мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о серии мощных взрывов, которые прогремели в Дарницком, Голосеевском, Днепропетровском и Деснянском районах. Были зафиксированы падения обломков и повреждены объекты инфраструктуры столицы. Позже глава Деснянской администрации столицы Максим Бахматов сообщил об уничтожении в Киеве тепловой электростанция №4.

