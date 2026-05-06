Рейтинг@Mail.ru
Силовики уничтожили диверсантов ВСУ в Константиновке - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260506/siloviki-unichtozhili-diversantov-vsu-v-konstantinovke-1155779082.html
Силовики уничтожили диверсантов ВСУ в Константиновке
Силовики уничтожили диверсантов ВСУ в Константиновке - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Силовики уничтожили диверсантов ВСУ в Константиновке
Бойцы антитеррористического подразделения "Горыныч" уничтожили две диверсионные группы противника в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом... РИА Новости Крым, 06.05.2026
2026-05-06T09:29
2026-05-06T09:29
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
потери всу
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/09/1119451042_0:7:355:207_1920x0_80_0_0_f8032d96ee19a65ab41b62ae46c584e7.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Бойцы антитеррористического подразделения "Горыныч" уничтожили две диверсионные группы противника в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности по ДНР.По данным ФСБ, в операции участвовали военнослужащие четвертой бригады Южной группировки войск, которые также разбили вражеские пункт управления БПЛА и склад боеприпасов.Константиновка – город в ДНР, один из наиболее мощных и важных укрепрайонов ВСУ в Донбассе, прикрывающий дороги на крупнейшие подконтрольные Украине города Донбасса – Славянск и Краматорск. Через город проходит трасса Покровск — Константиновка, обеспечивающая снабжение подразделений ВСУ на Покровском направлении. Является стратегически важным плацдармом для наступления российских войск на Славянско-Краматорскую агломерацию и полного освобождения территории ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинские ДРГ уничтожены в КонстантиновкеРоссийские войска осуществили широкий охват Константиновки в ДНРЗеленский должен уже сегодня принять решение о выводе ВСУ с Донбасса - Кремль
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/09/1119451042_36:0:320:213_1920x0_80_0_0_bddccf5c9d63e8e70d25c4a808e38c43.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), потери всу , новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Силовики уничтожили диверсантов ВСУ в Константиновке

Бойцы подразделения "Горыныч" уничтожили диверсионные группы ВСУ в Константиновке

09:29 06.05.2026
 
© ФСБ РФСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© ФСБ РФ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Бойцы антитеррористического подразделения "Горыныч" уничтожили две диверсионные группы противника в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности по ДНР.
"Бойцы ФСБ выявили украинские беспилотники "Баба-яга". Отследив полетные маршруты дронов, операторы "Горыныча" вскрыли и уничтожили две диверсионные группы", – цитирует сообщение РИА Новости.
По данным ФСБ, в операции участвовали военнослужащие четвертой бригады Южной группировки войск, которые также разбили вражеские пункт управления БПЛА и склад боеприпасов.
Константиновка – город в ДНР, один из наиболее мощных и важных укрепрайонов ВСУ в Донбассе, прикрывающий дороги на крупнейшие подконтрольные Украине города Донбасса – Славянск и Краматорск. Через город проходит трасса Покровск — Константиновка, обеспечивающая снабжение подразделений ВСУ на Покровском направлении. Является стратегически важным плацдармом для наступления российских войск на Славянско-Краматорскую агломерацию и полного освобождения территории ДНР.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три украинские ДРГ уничтожены в Константиновке
Российские войска осуществили широкий охват Константиновки в ДНР
Зеленский должен уже сегодня принять решение о выводе ВСУ с Донбасса - Кремль
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Потери ВСУНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:25В Европе начался дефицит лекарств
11:15Более 10 улиц Феодосии остались без света
11:07В Омской области разбился самолет
11:01Число пострадавших при атаке на Чебоксары выросло до 35 человек
10:57Удары ВСУ по Джанкою являются актом терроризма – Захарова
10:38Киев никогда не выполняет свои гуманитарные обязательства - МИД
10:21Переезд чата: в МВД рассказали о новой схеме обмана семей бойцов СВО
10:14Пятеро шпионов СБУ задержаны в четырех регионах России
10:07Медведев: только страх у Европы может предотвратить большую бойню
09:55Россияне смогут переехать в другой регион со своим номером телефона
09:43Что происходит в Джанкое после атаки ВСУ
09:29Силовики уничтожили диверсантов ВСУ в Константиновке
09:12Крымский мост сейчас - обстановка на утро среды
08:49Крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы за дедушкины патроны
08:34Для нас это большая трагедия – Константинов об атаке ВСУ на Джанкой
08:21Стрельба и реактивное бомбометание – в Севастополе тренируется флот
08:13Когда в Крыму упадут цены на клубнику и каким будет урожай
07:52Последняя глава Великой Отечественной: как Красная армия освободила Прагу
07:3153 беспилотника сбили над Крымом и четырьмя регионами
07:29Люди ждали: завершено строительство канализации в Старом городе Симферополя
Лента новостейМолния