https://crimea.ria.ru/20260506/siloviki-unichtozhili-diversantov-vsu-v-konstantinovke-1155779082.html
Силовики уничтожили диверсантов ВСУ в Константиновке
Силовики уничтожили диверсантов ВСУ в Константиновке - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Силовики уничтожили диверсантов ВСУ в Константиновке
Бойцы антитеррористического подразделения "Горыныч" уничтожили две диверсионные группы противника в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом... РИА Новости Крым, 06.05.2026
2026-05-06T09:29
2026-05-06T09:29
2026-05-06T09:29
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
потери всу
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/09/1119451042_0:7:355:207_1920x0_80_0_0_f8032d96ee19a65ab41b62ae46c584e7.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Бойцы антитеррористического подразделения "Горыныч" уничтожили две диверсионные группы противника в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности по ДНР.По данным ФСБ, в операции участвовали военнослужащие четвертой бригады Южной группировки войск, которые также разбили вражеские пункт управления БПЛА и склад боеприпасов.Константиновка – город в ДНР, один из наиболее мощных и важных укрепрайонов ВСУ в Донбассе, прикрывающий дороги на крупнейшие подконтрольные Украине города Донбасса – Славянск и Краматорск. Через город проходит трасса Покровск — Константиновка, обеспечивающая снабжение подразделений ВСУ на Покровском направлении. Является стратегически важным плацдармом для наступления российских войск на Славянско-Краматорскую агломерацию и полного освобождения территории ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинские ДРГ уничтожены в КонстантиновкеРоссийские войска осуществили широкий охват Константиновки в ДНРЗеленский должен уже сегодня принять решение о выводе ВСУ с Донбасса - Кремль
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/09/1119451042_36:0:320:213_1920x0_80_0_0_bddccf5c9d63e8e70d25c4a808e38c43.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), потери всу , новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Силовики уничтожили диверсантов ВСУ в Константиновке
Бойцы подразделения "Горыныч" уничтожили диверсионные группы ВСУ в Константиновке