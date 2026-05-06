Семьям погибших при атаке на Чебоксары выплатят по 1,5 миллиона рублей

2026-05-06T15:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Семьям погибших при атаке ВСУ на Чебоксары выплатят по 1,5 миллиона рублей, пострадавшим – от 313 тысяч рублей до 627 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Чувашии.Кроме того, пострадавшим от удара беспилотников положена единовременная материальная помощь в размере 15675 рублей на человека, а также финансовая помощь в связи с утратой ими имущества первой необходимости (за частично утраченное – 78375 рублей на человека, за полностью утраченное – 156750 рублей на человека), уточнили в пресс-службе.В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Погибли два человека и пострадали 35. В результате ударов повреждены предприятие гражданского назначения, многоэтажные жилые здания и более двух десятков домов.Днем в городе остановили общественный транспорт и перевели школьников на дистанционное обучение. Возбуждено уголовное дело о теракте.Накануне вечером стало известно, что на Крым массированно атаковали беспилотники ВСУ. Из-за ударов по городу Джанкою на севере Крыма погибли пять человек.

