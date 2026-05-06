Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут переехать в другой регион со своим номером телефона - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260506/rossiyane-smogut-pereekhat-v-drugoy-region-so-svoim-nomerom-telefona-1155779901.html
Россияне смогут переехать в другой регион со своим номером телефона
Россияне смогут переехать в другой регион со своим номером телефона - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Россияне смогут переехать в другой регион со своим номером телефона
Россияне смогут сохранить привычный номер телефона при переезде в другой регион страны. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, услуга межрегионального... РИА Новости Крым, 06.05.2026
2026-05-06T09:55
2026-05-06T09:55
мобильная связь
новости
россия
правительство россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/11/97/119788_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c926f8b3afdab804dd543e77809683e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Россияне смогут сохранить привычный номер телефона при переезде в другой регион страны. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, услуга межрегионального переноса заработает с 1 сентября.За услугой переноса потребуется обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением лично, через официальные сайты оператора связи и оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала Госуслуг. Сохранить свой номер можно будет в том числе при смене оператора связи. При этом прежним останется и тарифный план, который сейчас в ряде случаев при переезде и сохранении номера становится дороже.Развитие процедуры перенесения абонентского номера предусмотрено в плане мероприятий по реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Оно позволит сделать услуги связи более гибкими и удобными для граждан и будет способствовать развитию конкуренции в отрасли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпоха цифры: Москалькова призвала не ограничивать россиян в правахКрымский сервис "Цифровая среда" расширят на другие регионы страныВ Крыму пожаловались на цифровую недоступность важных сайтов для незрячих
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/11/97/119788_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_736f1f4435a3eb3e9bb2400fc13be9e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мобильная связь, новости, россия, правительство россии
Россияне смогут переехать в другой регион со своим номером телефона

С 1 сентября в России заработает услуга межрегионального переноса телефонного номера

09:55 06.05.2026
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкСтарт продаж iPhone 6 и iPhone 6 plus в России
Старт продаж iPhone 6 и iPhone 6 plus в России - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости . Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Россияне смогут сохранить привычный номер телефона при переезде в другой регион страны. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, услуга межрегионального переноса заработает с 1 сентября.
"С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион", – сказано в сообщении.
За услугой переноса потребуется обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением лично, через официальные сайты оператора связи и оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала Госуслуг. Сохранить свой номер можно будет в том числе при смене оператора связи. При этом прежним останется и тарифный план, который сейчас в ряде случаев при переезде и сохранении номера становится дороже.
Развитие процедуры перенесения абонентского номера предусмотрено в плане мероприятий по реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Оно позволит сделать услуги связи более гибкими и удобными для граждан и будет способствовать развитию конкуренции в отрасли.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эпоха цифры: Москалькова призвала не ограничивать россиян в правах
Крымский сервис "Цифровая среда" расширят на другие регионы страны
В Крыму пожаловались на цифровую недоступность важных сайтов для незрячих
 
Мобильная связьНовостиРоссияПравительство России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:25В Европе начался дефицит лекарств
11:15Более 10 улиц Феодосии остались без света
11:07В Омской области разбился самолет
11:01Число пострадавших при атаке на Чебоксары выросло до 35 человек
10:57Удары ВСУ по Джанкою являются актом терроризма – Захарова
10:38Киев никогда не выполняет свои гуманитарные обязательства - МИД
10:21Переезд чата: в МВД рассказали о новой схеме обмана семей бойцов СВО
10:14Пятеро шпионов СБУ задержаны в четырех регионах России
10:07Медведев: только страх у Европы может предотвратить большую бойню
09:55Россияне смогут переехать в другой регион со своим номером телефона
09:43Что происходит в Джанкое после атаки ВСУ
09:29Силовики уничтожили диверсантов ВСУ в Константиновке
09:12Крымский мост сейчас - обстановка на утро среды
08:49Крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы за дедушкины патроны
08:34Для нас это большая трагедия – Константинов об атаке ВСУ на Джанкой
08:21Стрельба и реактивное бомбометание – в Севастополе тренируется флот
08:13Когда в Крыму упадут цены на клубнику и каким будет урожай
07:52Последняя глава Великой Отечественной: как Красная армия освободила Прагу
07:3153 беспилотника сбили над Крымом и четырьмя регионами
07:29Люди ждали: завершено строительство канализации в Старом городе Симферополя
Лента новостейМолния