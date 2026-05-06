Россияне смогут переехать в другой регион со своим номером телефона - РИА Новости Крым, 06.05.2026

Россияне смогут сохранить привычный номер телефона при переезде в другой регион страны. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, услуга межрегионального...

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Россияне смогут сохранить привычный номер телефона при переезде в другой регион страны. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, услуга межрегионального переноса заработает с 1 сентября.За услугой переноса потребуется обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением лично, через официальные сайты оператора связи и оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала Госуслуг. Сохранить свой номер можно будет в том числе при смене оператора связи. При этом прежним останется и тарифный план, который сейчас в ряде случаев при переезде и сохранении номера становится дороже.Развитие процедуры перенесения абонентского номера предусмотрено в плане мероприятий по реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Оно позволит сделать услуги связи более гибкими и удобными для граждан и будет способствовать развитию конкуренции в отрасли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпоха цифры: Москалькова призвала не ограничивать россиян в правахКрымский сервис "Цифровая среда" расширят на другие регионы страныВ Крыму пожаловались на цифровую недоступность важных сайтов для незрячих

