Россияне смогут переехать в другой регион со своим номером телефона
Россияне смогут сохранить привычный номер телефона при переезде в другой регион страны. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, услуга межрегионального...
С 1 сентября в России заработает услуга межрегионального переноса телефонного номера
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Россияне смогут сохранить привычный номер телефона при переезде в другой регион страны. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, услуга межрегионального переноса заработает с 1 сентября.
"С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион", – сказано в сообщении.
За услугой переноса потребуется обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением лично, через официальные сайты оператора связи и оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала Госуслуг. Сохранить свой номер можно будет в том числе при смене оператора связи. При этом прежним останется и тарифный план, который сейчас в ряде случаев при переезде и сохранении номера становится дороже.
Развитие процедуры перенесения абонентского номера предусмотрено в плане мероприятий по реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Оно позволит сделать услуги связи более гибкими и удобными для граждан и будет способствовать развитию конкуренции в отрасли.
