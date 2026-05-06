Разделение потоков: как работает новая схема движения перед Крымским мостом - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Разделение потоков: как работает новая схема движения перед Крымским мостом
Разделение потоков: как работает новая схема движения перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. При разделении транспортных потоков для следования к ручному или аппаратному пункту досмотра перед въездом на Крымский мост водителям будут выдавать карточки с соответствующими надписями. Действовать такая мера будет в периоды пиковых нагрузок. Так разъяснили нововведение в Росавтодоре в ответ на официальный запрос Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель организации Анатолий Цуркин.С 29 апреля на участке автодорожного подхода к Крымскому мосту действует новая схема организации дорожного движения. Транспортные потоки, идущие со стороны Тамани, теперь разделяются, со стороны Крыма все осталось без изменений.Сегодня федеральные власти делают все возможное, чтобы избежать скопления автомобилей на пунктах досмотра перед въездом на Крымский мост, отметил Цуркин."Буквально за несколько километров до досмотровых комплексов установлен пост, где специалисты будут определять, какие потоки транспорта куда пойдут", – сказал он.По словам Цуркина, в Росавтодоре в ответ на официальный запрос организации сообщили, что определяется тип досмотра на основании осмотра транспортного средства и багажа. Так что теперь на развилке легковые машины с небольшим грузом отправляются на ручной досмотр, а автобусы, автомобили с прицепами и негабаритным багажом – на аппаратный.Сделано это, по его словам, для того, чтобы не было случаев объезда очереди."Такое ранее было, когда пробки стояли по 10 километров на подход, а люди просто через поселок объезжали, в обход очереди. И для того чтобы не было вот этих обходящих путей, проедешь только с карточкой", – уточнил Цуркин.При этом такая мера не будет постоянно действующей, добавил он."Росавтодор в своем комментарии разъясняет, что это будет использовано при пиковых нагрузках... Если там на сканере нет машин, если ручной досмотр пуст, нет затруднений, я не думаю, что кто-то будет давать какие-то карточки. Поэтому надо ориентироваться на сотрудников Управления ведомственной охраны Минтранса России. Они подскажут, каким путем действовать", – заключил Цуркин.Ранее в Минтрансе РФ анонсировали изменение схемы движения перед Крымским мостом, объяснив решение необходимостью оптимизировать процедуру досмотра машин.В ведомстве отметили, что распределение потоков производится на транспортной развязке "Тамань – Волна", на 134-м километре автодороги А-290 Новороссийск – Керчь. Здесь дежурят сотрудники Госавтоинспекции и Управления ведомственной охраны Минтранса России, направляющие прямо водителей, следующих на ручной досмотр, и в объезд – машины для аппаратного досмотра.Для организации новой схемы движения к началу курортного сезона 2026 года была устроена дополнительная полоса движения на участке км 139 – км 140 автодороги А-290 Новороссийск – Керчь.
Как работает новая схема движения и разделения потоков перед Крымским мостом

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. При разделении транспортных потоков для следования к ручному или аппаратному пункту досмотра перед въездом на Крымский мост водителям будут выдавать карточки с соответствующими надписями. Действовать такая мера будет в периоды пиковых нагрузок. Так разъяснили нововведение в Росавтодоре в ответ на официальный запрос Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель организации Анатолий Цуркин.
С 29 апреля на участке автодорожного подхода к Крымскому мосту действует новая схема организации дорожного движения. Транспортные потоки, идущие со стороны Тамани, теперь разделяются, со стороны Крыма все осталось без изменений.
Сегодня федеральные власти делают все возможное, чтобы избежать скопления автомобилей на пунктах досмотра перед въездом на Крымский мост, отметил Цуркин.
"Буквально за несколько километров до досмотровых комплексов установлен пост, где специалисты будут определять, какие потоки транспорта куда пойдут", – сказал он.
По словам Цуркина, в Росавтодоре в ответ на официальный запрос организации сообщили, что определяется тип досмотра на основании осмотра транспортного средства и багажа. Так что теперь на развилке легковые машины с небольшим грузом отправляются на ручной досмотр, а автобусы, автомобили с прицепами и негабаритным багажом – на аппаратный.
"И будут даваться водителям карточки, где будет написано "ИДК" (Инспекция дорожного контроля, так называемый "рентген" или "сканер") и "Ручной досмотр". Проедешь только с карточкой", – подчеркнул он.
Сделано это, по его словам, для того, чтобы не было случаев объезда очереди.
"Такое ранее было, когда пробки стояли по 10 километров на подход, а люди просто через поселок объезжали, в обход очереди. И для того чтобы не было вот этих обходящих путей, проедешь только с карточкой", – уточнил Цуркин.
При этом такая мера не будет постоянно действующей, добавил он.
"Росавтодор в своем комментарии разъясняет, что это будет использовано при пиковых нагрузках... Если там на сканере нет машин, если ручной досмотр пуст, нет затруднений, я не думаю, что кто-то будет давать какие-то карточки. Поэтому надо ориентироваться на сотрудников Управления ведомственной охраны Минтранса России. Они подскажут, каким путем действовать", – заключил Цуркин.
Ранее в Минтрансе РФ анонсировали изменение схемы движения перед Крымским мостом, объяснив решение необходимостью оптимизировать процедуру досмотра машин.
В ведомстве отметили, что распределение потоков производится на транспортной развязке "Тамань – Волна", на 134-м километре автодороги А-290 Новороссийск – Керчь. Здесь дежурят сотрудники Госавтоинспекции и Управления ведомственной охраны Минтранса России, направляющие прямо водителей, следующих на ручной досмотр, и в объезд – машины для аппаратного досмотра.
Для организации новой схемы движения к началу курортного сезона 2026 года была устроена дополнительная полоса движения на участке км 139 – км 140 автодороги А-290 Новороссийск – Керчь.
