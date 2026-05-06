Пятеро шпионов СБУ задержаны в четырех регионах России
2026-05-06T10:14
Пятеро агентов СБУ задержаны в четырех регионах России за шпионаж – ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. ФСБ задержала пятерых агентов Киева в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Как сообщает Центр общественных связей ведомства, вражеские шпионы собирали данные о военных объектах, транспорте и российских военнослужащих.
"В ходе проведенных мероприятий задержаны четверо граждан Российской Федерации и иностранный гражданин, которые, находясь в городах Ижевск, Барнаул, Благовещенск и Астрахань, по заданию украинских спецслужб осуществляли сбор информации в отношении объектов оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры, а также российских военнослужащих, принимающих участие в СВО", – цитирует сообщение РИА Новости.
Собранные данные далее планировали использовать для диверсионно-террористических актов.
Уголовные дела открыты по статьям о терроризме, незаконном приобретении взрывчатки и незаконном хранении неправомерно полученных персональных данных.
Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске задержаны россияне, которые оправдывали в интернете атаки ВСУ на объекты топливно-энергетического комплекса, теракт на Крымском мосту и призывали к диверсиям и терактам на объектах транспортной инфраструктуры России. В их отношении возбуждены дела о публичном оправдании террористической деятельности.
