Пятеро шпионов СБУ задержаны в четырех регионах России

ФСБ задержала пятерых агентов Киева в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Как сообщает Центр общественных связей ведомства, вражеские шпионы собирали...

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. ФСБ задержала пятерых агентов Киева в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Как сообщает Центр общественных связей ведомства, вражеские шпионы собирали данные о военных объектах, транспорте и российских военнослужащих.Собранные данные далее планировали использовать для диверсионно-террористических актов.Уголовные дела открыты по статьям о терроризме, незаконном приобретении взрывчатки и незаконном хранении неправомерно полученных персональных данных.Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске задержаны россияне, которые оправдывали в интернете атаки ВСУ на объекты топливно-энергетического комплекса, теракт на Крымском мосту и призывали к диверсиям и терактам на объектах транспортной инфраструктуры России. В их отношении возбуждены дела о публичном оправдании террористической деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Керчи приговорили к 18 годам за передачу Киеву данных о ЧФРаботал под именем "Хан": кадры признания готовившего теракты в Крыму20 лет за помощь террористам: в Костроме вынесли приговор пособнику Киева

