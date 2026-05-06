Пьяный крымчанин по пути домой сжигал чужие машины - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Пьяный крымчанин по пути домой сжигал чужие машины
Пьяный крымчанин по пути домой сжигал чужие машины
38-летнему жителю города Саки в Крыму грозит до пяти лет за пьяные поджоги двух автомобилей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе полиции РК. РИА Новости Крым, 06.05.2026
16:03 06.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. 38-летнему жителю города Саки в Крыму грозит до пяти лет за пьяные поджоги двух автомобилей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе полиции РК.
По данным ведомства, в полицию обратился 42-летний местный житель, который на ночь припарковал свой "ВАЗ-2114" во дворе многоэтажки, а утром обнаружил его сгоревшим. Прибыв на место, полицейские обнаружили очаг возгорания и заключили, что машину подожгли.

"Пострадал и рядом стоящий автомобиль Volvo – на нем полицейские обнаружили следы расплавленной обшивки. Общий ущерб составил около 100 тысяч рублей", – проинформировали правоохранители.

Подозреваемого – неоднократно судимого 38-летнего местного жителя – задержали по горячим следам. Злоумышленник признал вину и пояснил, что поджог чужое имущество, возвращаясь нетрезвым под утро домой. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы, сейчас мужчину поместили под стражу.
