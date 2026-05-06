https://crimea.ria.ru/20260506/pri-aviakatastrofe-v-omskoy-oblasti-pogibli-dva-cheloveka--detali-ot-sk-1155786322.html
При авиакатастрофе в Омской области погибли два человека – детали от СК
При авиакатастрофе в Омской области погибли два человека – детали от СК - РИА Новости Крым, 06.05.2026
При авиакатастрофе в Омской области погибли два человека – детали от СК
Следком завел уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения самолета в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба СК России. РИА Новости Крым, 06.05.2026
2026-05-06T11:50
2026-05-06T11:50
2026-05-06T11:50
крушение самолета
новости
омская область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111096/46/1110964654_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_e441381a282bcda902bfc60fdde358a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Следком завел уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения самолета в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба СК России.Легкомоторный самолет Аэропракт-22 разбился в Омской области, сообщили ранее в среду пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Сообщалось также о двух погибших, однако официальной информации на этот счет не было. Также в ведомстве подтвердили гибель двух человек, находившихся на борту самолета.Уголовное дело открыто по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Подмосковье упал самолет – есть погибшиеВ Крыму потерпел аварию истребитель Су-30 - что известноИстребитель рухнул в Казахстане – что известно
омская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111096/46/1110964654_54:0:913:644_1920x0_80_0_0_d3bc319ef7a850c41355d259e80086b1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение самолета, новости, омская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
При авиакатастрофе в Омской области погибли два человека – детали от СК
СК после крушения самолета в Омской области завел дело о нарушении правил безопасности