https://crimea.ria.ru/20260506/pri-aviakatastrofe-v-omskoy-oblasti-pogibli-dva-cheloveka--detali-ot-sk-1155786322.html

При авиакатастрофе в Омской области погибли два человека – детали от СК

При авиакатастрофе в Омской области погибли два человека – детали от СК - РИА Новости Крым, 06.05.2026

При авиакатастрофе в Омской области погибли два человека – детали от СК

Следком завел уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения самолета в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба СК России. РИА Новости Крым, 06.05.2026

2026-05-06T11:50

2026-05-06T11:50

2026-05-06T11:50

крушение самолета

новости

омская область

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111096/46/1110964654_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_e441381a282bcda902bfc60fdde358a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Следком завел уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения самолета в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба СК России.Легкомоторный самолет Аэропракт-22 разбился в Омской области, сообщили ранее в среду пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Сообщалось также о двух погибших, однако официальной информации на этот счет не было. Также в ведомстве подтвердили гибель двух человек, находившихся на борту самолета.Уголовное дело открыто по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Подмосковье упал самолет – есть погибшиеВ Крыму потерпел аварию истребитель Су-30 - что известноИстребитель рухнул в Казахстане – что известно

омская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение самолета, новости, омская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)