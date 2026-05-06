Последняя глава Великой Отечественной: как Красная армия освободила Прагу
Целью операции являлся разгром последней крупной группировки вермахта, которая располагалась в оккупированной столице Чехословакии – Праге.
Пражская наступательная операция проводилась с 6 по 12 мая 1945 года и стала последней крупной стратегической операцией Красной армии по уничтожению фашистских захватчиков в Европе. Исторические кадры заключительной главы Великой Отечественной войны – в фотоленте РИА Новости Крым.
Главный удар по немецким силам в городе наносился с севера войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева. С юго-востока в направлении Праги по противнику параллельно наносил удары 2-й Украинский фронт под командованием маршала Родиона Малиновского.
Участники Пражской наступательной операции (слева направо): командующий 38-й армией генерал-полковник Кирилл Москаленко, подполковник Балабай и генерал-майор Иван Гусев.
Восьмого мая в ходе стремительных наступательных действий советские войска пробили оборону хорошо укрепленного опорного пункта в городе Оломоуц, а подразделения и части 4-го Украинского фронта решительным броском достигли Праги. На фото: советский танк ведет бой в Праге.
Стремительно перегруппировавшись восточнее и юго-восточнее Праги, солдаты 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов окончательно окружили фашистские войска в городе.
Девятого мая к 10:00 Красная армия полностью освободила чехословацкую столицу. На фото: жители Праги приветствуют воинов-освободителей.
Жители Праги осматривают орудие пыток, которое применялось гитлеровцами к мирному населению.
Опубликованная в 2021 году Министерством обороны России шифровка № 2310 руководящему составу 1-го Украинского фронта от 7 мая 1945-го свидетельствует: "При вступлении на территорию Чехословакии войск фронта принять все меры к тому, чтобы относиться к населению дружественно и вежливо. Никакой конфискации или изъятия имущества у населения не производить".
Красная армия также наладила масштабную поставку продовольственной помощи населению Праги – к 10 июня 1945 года в столицу Чехословакии было доставлено более восьми тысяч тонн продзерна для выработки муки и крупы, 600 тонн соли, а также крупный рогатый скот.
На фото: спящие после тяжелых боев красноармейцы и собака.
