Рейтинг@Mail.ru
Последняя глава Великой Отечественной: как Красная армия освободила Прагу - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20260506/poslednyaya-glava-velikoy-otechestvennoy-kak-krasnaya-armiya-osvobodila-pragu-1146229373.html
Последняя глава Великой Отечественной: как Красная армия освободила Прагу
Последняя глава Великой Отечественной: как Красная армия освободила Прагу - РИА Новости Крым, 06.05.2026
Последняя глава Великой Отечественной: как Красная армия освободила Прагу
Пражская наступательная операция проводилась с 6 по 12 мая 1945 года и стала последней крупной стратегической операцией Красной армии по уничтожению фашистских захватчиков в Европе. Исторические кадры заключительной главы Великой Отечественной войны – в фотоленте РИА Новости Крым.
2026-05-06T07:52
2026-05-06T07:52
прага
фотоленты
память
история
европа
великая отечественная война
вторая мировая война
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/06/1146229591_175:0:3000:1589_1920x0_80_0_0_ee6e7fdd58c411ab84d991bc1aa1b125.jpg
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
прага
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/06/1146229591_881:0:3000:1589_1920x0_80_0_0_ae72197a110a85c4a80e8ddfe787bfe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прага, память, история, европа, великая отечественная война, вторая мировая война
Последняя глава Великой Отечественной: как Красная армия освободила Прагу

Как Красная армия освобождала Прагу в 1945-м

07:52 06.05.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЦелью операции являлся разгром последней крупной группировки вермахта, которая располагалась в оккупированной столице Чехословакии – Праге.
Целью операции являлся разгром последней крупной группировки вермахта, которая располагалась в оккупированной столице Чехословакии – Праге. - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
Пражская наступательная операция проводилась с 6 по 12 мая 1945 года и стала последней крупной стратегической операцией Красной армии по уничтожению фашистских захватчиков в Европе. Исторические кадры заключительной главы Великой Отечественной войны – в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости . Федор Левшин / Перейти в фотобанкГлавный удар по немецким силам в городе наносился с севера войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева. С юго-востока в направлении Праги по противнику параллельно наносил удары 2-й Украинский фронт под командованием маршала Родиона Малиновского.
Главный удар по немецким силам в городе наносился с севера войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева. С юго-востока в направлении Праги по противнику параллельно наносил удары 2-й Украинский фронт под командованием маршала Родиона Малиновского. - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Федор Левшин
Перейти в фотобанк
Главный удар по немецким силам в городе наносился с севера войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева. С юго-востока в направлении Праги по противнику параллельно наносил удары 2-й Украинский фронт под командованием маршала Родиона Малиновского.
© РИА Новости . А. Петров / Перейти в фотобанкУчастники Пражской наступательной операции (слева направо): командующий 38-й армией генерал-полковник Кирилл Москаленко, подполковник Балабай и генерал-майор Иван Гусев.
Участники Пражской наступательной операции (слева направо): командующий 38-й армией генерал-полковник Кирилл Москаленко, подполковник Балабай и генерал-майор Иван Гусев. - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . А. Петров
Перейти в фотобанк
Участники Пражской наступательной операции (слева направо): командующий 38-й армией генерал-полковник Кирилл Москаленко, подполковник Балабай и генерал-майор Иван Гусев.
© РИА Новости . Александр Капустянский / Перейти в фотобанкВосьмого мая в ходе стремительных наступательных действий советские войска пробили оборону хорошо укрепленного опорного пункта в городе Оломоуц, а подразделения и части 4-го Украинского фронта решительным броском достигли Праги. На фото: советский танк ведет бой в Праге.
Восьмого мая в ходе стремительных наступательных действий советские войска пробили оборону хорошо укрепленного опорного пункта в городе Оломоуц, а подразделения и части 4-го Украинского фронта решительным броском достигли Праги. На фото: советский танк ведет бой в Праге. - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Александр Капустянский
Перейти в фотобанк
Восьмого мая в ходе стремительных наступательных действий советские войска пробили оборону хорошо укрепленного опорного пункта в городе Оломоуц, а подразделения и части 4-го Украинского фронта решительным броском достигли Праги. На фото: советский танк ведет бой в Праге.
© РИА Новости . Александр Капустянский / Перейти в фотобанкСтремительно перегруппировавшись восточнее и юго-восточнее Праги, солдаты 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов окончательно окружили фашистские войска в городе.
Стремительно перегруппировавшись восточнее и юго-восточнее Праги, солдаты 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов окончательно окружили фашистские войска в городе. - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Александр Капустянский
Перейти в фотобанк
Стремительно перегруппировавшись восточнее и юго-восточнее Праги, солдаты 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов окончательно окружили фашистские войска в городе.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДевятого мая к 10:00 Красная армия полностью освободила чехословацкую столицу. На фото: жители Праги приветствуют воинов-освободителей.
Девятого мая к 10:00 Красная армия полностью освободила чехословацкую столицу. На фото: жители Праги приветствуют воинов-освободителей. - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Девятого мая к 10:00 Красная армия полностью освободила чехословацкую столицу. На фото: жители Праги приветствуют воинов-освободителей.
© РИА Новости . Георгий Липскеров / Перейти в фотобанкЖители Праги осматривают орудие пыток, которое применялось гитлеровцами к мирному населению.
Жители Праги осматривают орудие пыток, которое применялось гитлеровцами к мирному населению. - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Георгий Липскеров
Перейти в фотобанк
Жители Праги осматривают орудие пыток, которое применялось гитлеровцами к мирному населению.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОпубликованная в 2021 году Министерством обороны России шифровка № 2310 руководящему составу 1-го Украинского фронта от 7 мая 1945-го свидетельствует: "При вступлении на территорию Чехословакии войск фронта принять все меры к тому, чтобы относиться к населению дружественно и вежливо. Никакой конфискации или изъятия имущества у населения не производить".
Опубликованная в 2021 году Министерством обороны России шифровка № 2310 руководящему составу 1-го Украинского фронта от 7 мая 1945-го свидетельствует: При вступлении на территорию Чехословакии войск фронта принять все меры к тому, чтобы относиться к населению дружественно и вежливо. Никакой конфискации или изъятия имущества у населения не производить. - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Опубликованная в 2021 году Министерством обороны России шифровка № 2310 руководящему составу 1-го Украинского фронта от 7 мая 1945-го свидетельствует: "При вступлении на территорию Чехословакии войск фронта принять все меры к тому, чтобы относиться к населению дружественно и вежливо. Никакой конфискации или изъятия имущества у населения не производить".
© РИА Новости . Елизавета Микулина / Перейти в фотобанкКрасная армия также наладила масштабную поставку продовольственной помощи населению Праги – к 10 июня 1945 года в столицу Чехословакии было доставлено более восьми тысяч тонн продзерна для выработки муки и крупы, 600 тонн соли, а также крупный рогатый скот.
Красная армия также наладила масштабную поставку продовольственной помощи населению Праги – к 10 июня 1945 года в столицу Чехословакии было доставлено более восьми тысяч тонн продзерна для выработки муки и крупы, 600 тонн соли, а также крупный рогатый скот. - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Елизавета Микулина
Перейти в фотобанк
Красная армия также наладила масштабную поставку продовольственной помощи населению Праги – к 10 июня 1945 года в столицу Чехословакии было доставлено более восьми тысяч тонн продзерна для выработки муки и крупы, 600 тонн соли, а также крупный рогатый скот.
© РИА Новости . Георгий Липскеров / Перейти в фотобанкНа фото: спящие после тяжелых боев красноармейцы и собака.
На фото: спящие после тяжелых боев красноармейцы и собака. - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Георгий Липскеров
Перейти в фотобанк
На фото: спящие после тяжелых боев красноармейцы и собака.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ФотолентыПрагаПамятьИсторияЕвропаВеликая Отечественная войнаВторая мировая война
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:49Крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы за дедушкины патроны
08:34Для нас это большая трагедия – Константинов об атаке ВСУ на Джанкой
08:21Стрельба и реактивное бомбометание – в Севастополе тренируется флот
08:13Когда в Крыму упадут цены на клубнику и каким будет урожай
07:52Последняя глава Великой Отечественной: как Красная армия освободила Прагу
07:3153 беспилотника сбили над Крымом и четырьмя регионами
07:29Люди ждали: завершено строительство канализации в Старом городе Симферополя
06:57Атака ВСУ на Джанкой: прокуратура контролирует права людей
06:40Георгий Победоносец: след святого на крымской земле
06:29Трамп приостановил сопровождение судов в Ормузском проливе
06:08Воды хватит: водохранилища Крыма за зиму наполнились почти на 100%
00:25Пять человек погибли после удара ВСУ по Джанкою в Крыму
00:01Тепло возвращается: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 6 мая
23:27В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:54Количество сбитых над Севастополем целей выросло втрое
22:42Массированные удары ВСУ и меры безопасности в Крыму на 9 мая: главное за день
22:30ВСУ атакуют Крым – Аксенов
22:14В Севастополе работает ПВО – военные отражают удар ВСУ
21:59Перемирие для эскалации: кто использует Зеленского для провокации удара по Киеву
Лента новостейМолния