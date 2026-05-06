https://crimea.ria.ru/20260506/posle-pritselnogo-udara-vsu-gorit-zdanie-administratsii-energodara-1155801467.html
После прицельного удара ВСУ горит здание администрации Энергодара
После прицельного удара ВСУ горит здание администрации Энергодара - РИА Новости Крым, 06.05.2026
После прицельного удара ВСУ горит здание администрации Энергодара
Боевики ВСУ целенаправленно бьют по зданию администрации Энергодара в Запорожской области – после очередной атаки загорелось помещение на восьмом этаже. Об этом РИА Новости Крым, 06.05.2026
2026-05-06T16:12
2026-05-06T16:12
2026-05-06T16:22
новости
запорожская область
энергодар
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ целенаправленно бьют по зданию администрации Энергодара в Запорожской области – после очередной атаки загорелось помещение на восьмом этаже. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Максим Пухов.Пожар оперативно локализован, соответствующие службы сработали быстро и профессионально, уточнил мэр. По его информации, все службы города работают в усиленном режиме, ситуация находится под контролем.Накануне сообщалось, что 81-летняя пенсионерка получила ранения в результате новой серии атак на Энергодар. Ранее во вторник ВСУ уже атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. В результате зафиксировано несколько попаданий по зданию администрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке на Чебоксары выплатят по 1,5 миллиона рублейВ Херсонской области ВСУ убили двух мирных жителейЧто происходит в Джанкое после атаки ВСУ
запорожская область
энергодар
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bd5fe1324f49e4278e5a432e75f503ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, запорожская область, энергодар, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
После прицельного удара ВСУ горит здание администрации Энергодара
Здание администрации Энергодара в Запорожской области горит после прицельного удара ВСУ
16:12 06.05.2026 (обновлено: 16:22 06.05.2026)