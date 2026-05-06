После прицельного удара ВСУ горит здание администрации Энергодара
После прицельного удара ВСУ горит здание администрации Энергодара
После прицельного удара ВСУ горит здание администрации Энергодара
2026-05-06T16:12
2026-05-06T16:22
После прицельного удара ВСУ горит здание администрации Энергодара

16:12 06.05.2026 (обновлено: 16:22 06.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ целенаправленно бьют по зданию администрации Энергодара в Запорожской области – после очередной атаки загорелось помещение на восьмом этаже. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Максим Пухов.
"Город подвергается непрекращающимся атакам. Особой целью противника в последние дни становится здание администрации – удары наносятся целенаправленно и системно. Сегодня после одной из атак произошло возгорание помещения на восьмом этаже", – сказано в сообщении.
Пожар оперативно локализован, соответствующие службы сработали быстро и профессионально, уточнил мэр. По его информации, все службы города работают в усиленном режиме, ситуация находится под контролем.

"Очевидно, что главная задача – дестабилизировать обстановку, посеять страх и вызвать панику среди жителей. Мы обязательно справимся", – заверил глава администрации.

Накануне сообщалось, что 81-летняя пенсионерка получила ранения в результате новой серии атак на Энергодар. Ранее во вторник ВСУ уже атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. В результате зафиксировано несколько попаданий по зданию администрации.
