Подросток расстрелял инспектора на ж/д станции в Москве – приговор

2026-05-06T12:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В Москве 16-летний подросток расстрелял из пневматического пистолета инспектора безопасности на железнодорожной станции. За хулиганские действия несовершеннолетний получил два года воспитательной колонии. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (Западное МСУТ) Следственного комитета РФ.Инцидент произошел прошлым летом в помещении остановочного пункта Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги в Москве.Подросток выстрелил из пневматического пистолета в инспектора транспортной безопасности, ранив его. Затем он также сделал несколько выстрелов в стеклянную дверь, которая ведет к выходу на пассажирскую платформу.Суд признал вооруженного хулигана виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, уточнили в ведомстве.Ранее в Сочи мужчина выстрелил в подростка из пневматического оружия и ранил его. А в Ставропольском крае 58-летний местный житель выстрелил в детей на питбайке и попал в глаз 11-летнему мальчику. Мужчина задержан по подозрению в покушении на убийство.

