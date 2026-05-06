Подросток расстрелял инспектора на ж/д станции в Москве – приговор
В Москве 16-летний подросток расстрелял из пневматического пистолета инспектора безопасности на железнодорожной станции. За хулиганские действия... РИА Новости Крым, 06.05.2026
2026-05-06T12:02
В Москве подросток получил два года колонии за выстрелы в инспектора на ж/д станции
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В Москве 16-летний подросток расстрелял из пневматического пистолета инспектора безопасности на железнодорожной станции. За хулиганские действия несовершеннолетний получил два года воспитательной колонии. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (Западное МСУТ) Следственного комитета РФ.
Инцидент произошел прошлым летом в помещении остановочного пункта Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги в Москве.
Подросток выстрелил из пневматического пистолета в инспектора транспортной безопасности, ранив его. Затем он также сделал несколько выстрелов в стеклянную дверь, которая ведет к выходу на пассажирскую платформу.
"Собранные Юго-Западным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора подростку 2010 года рождения", - говорится в сообщении.
Суд признал вооруженного хулигана виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, уточнили в ведомстве.
Ранее в Сочи мужчина выстрелил
в подростка из пневматического оружия и ранил его. А в Ставропольском крае 58-летний местный житель выстрелил в детей на питбайке
и попал в глаз 11-летнему мальчику. Мужчина задержан по подозрению в покушении на убийство.
